Cuenta atrás para el eclipse: los mejores sitios para verlo en Extremadura y cómo fotografiarlo

Los extremeños ya sienten cerca la llegada del eclipse solar que en poco más de 24 horas transformará el cielo de la región. Se trata del primer eclipse total visible desde la península Ibérica en más de un siglo y la expectación se ha multiplicado conforme se acerca el 12 de agosto.

Con la cuenta atrás prácticamente agotada, el margen para improvisar se acaba y llega también el momento de decidir desde dónde contemplarlo, qué llevar y, sobre todo, cómo hacerlo de forma responsable, sin poner en riesgo la vista ni el entorno.

El fenómeno arrancará aproximadamente a las 19:35 horas y alcanzará su punto culminante entre las 20:34 y las 20:36 horas, dependiendo de la localidad. Para entonces, el Sol estará descendiendo hacia el oeste, por lo que un árbol, una montaña o un edificio pueden convertirse en obstáculos mucho más importantes que recorrer unos kilómetros para ganar unas décimas de ocultación.

Más eclipse cuanto más al norte

El mapa extremeño tendrá mañana diferentes intensidades, situándose la mayor aproximación a la totalidad en el norte de Cáceres. Baños de Montemayor alcanzará alrededor del 98,91%, mientras que Las Hurdes se moverá en torno al 98,7%. Sierra de Gata y Plasencia estarán próximas al 98,4%. En este último municipio, un lugar privilegiado para asistir al eclipse será el Mirador del Calvario.

P.P.

Las cifras irán descendiendo hacia el sur, aunque continuarán siendo extraordinariamente elevadas. Cáceres capital rondará el 97,5%, Mérida el 96,7% y Badajoz el 96,2%. El Santuario de la Montaña en Cáceres y la Alcazaba de Badajoz serán dos zonas clave donde el fenómeno podrá disfrutarse de una forma única.

Por ello, más que perseguir el porcentaje más alto, la clave estará en localizar un horizonte oeste amplio y sin obstáculos. La Junta ha insistido además en que no es necesario desplazarse a enclaves rurales y recomienda contemplar el fenómeno desde los propios núcleos urbanos siempre que sea posible.

Una región convertida en observatorio

Quienes prefieran compartir la experiencia encontrarán distintos puntos organizados. Mérida abrirá gratuitamente el Circo Romano entre las 19:00 y las 21:00 horas, mientras que la terraza del Centro Cultural Alcazaba será otro de los escenarios de seguimiento.

En Malpartida de Cáceres, Las Peñas del Corchao reunirán a los participantes de una de las actividades programadas. Monfragüe vivirá igualmente una tarde especialmente astronómica. El Observatorio de Torrejón el Rubio incorporará LightSound, un sistema capaz de traducir los cambios de luminosidad en sonido para hacer perceptible el eclipse a personas con discapacidad visual.

En el entorno del parque se plantean otros puntos de encuentro como Toril que también contará con una propuesta de observación. A su vez, en Badajoz, la finca La Cocosa será otro de los puntos preparados para recibir espectadores.

Por su parte, la comarca de las Villuercas se sitúa entre las áreas cacereñas con una ocultación especialmente elevada, donde se ha organizado una actividad en las Bodegas Cañalva, en Cañamero.

El mejor sitio no merece cualquier aparcamiento

La búsqueda de una buena panorámica puede convertirse precisamente en uno de los principales problemas de la jornada. Las recomendaciones difundidas durante los últimos días coinciden en pedir planificación y el menor número posible de desplazamientos.

Está especialmente desaconsejado convertir carreteras, cunetas o arcenes en miradores improvisados. Un coche estacionado incorrectamente puede provocar retenciones, reducir la seguridad y, sobre todo, impedir el paso de vehículos de emergencia.

El campo tampoco será mañana una alternativa inofensiva. El elevado peligro de incendios obliga a extremar las precauciones y evitar estacionar sobre vegetación seca. De ahí que una plaza, parque o espacio abierto dentro de una localidad pueda resultar finalmente más adecuado que un enclave aparentemente espectacular en mitad del monte.

Lo imprescindible cabe en unas gafas

Antes de marchar hacia el lugar elegido para disfrutar de este fenómeno astronómico, hay algo que ningún espectador debería olvidar en casa. Las gafas convencionales de sol no protegen para observar directamente el eclipse, independientemente de lo oscuras que parezcan.

La protección específica debe estar destinada a la observación solar y cumplir la norma internacional ISO 12312-2. Radiografías, cristales ahumados y otros filtros caseros tampoco constituyen alternativas seguras.

Además, el Servicio Extremeño de Salud (SES) y el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Extremadura piden extremar la precaución ante el eclipse solar. En este senido, recuerdan que es de vital importancia revisar que las gafas homologadas realmente sean las adecuadas y que no presenten perforaciones, arañazos ni cualquier otro deterioro que pueda poner en riesgo su eficacia.

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Además, llevar protección no significa pasar largos periodos mirando fijamente. Los especialistas aconsejan hacer observaciones cortas, retirar completamente la vista y dejar descansar los ojos antes de volver a mirar.

Con telescopios y prismáticos el cuidado debe ser todavía mayor. Al concentrar la radiación solar, necesitan filtros específicos correctamente instalados en la parte frontal del instrumento, antes de que la luz entre en él.

La fotografía también tiene sus reglas

Mañana no solo habrá miles de ojos apuntando hacia el oeste. También lo harán teléfonos, cámaras y teleobjetivos. Y los dispositivos electrónicos tampoco están preparados para enfrentarse sin más directamente al Sol.

Para fotografiarlo deben emplearse filtros solares adecuados delante del objetivo. El riesgo aumenta cuando se utilizan ópticas capaces de ampliar la imagen, ya que concentran una mayor cantidad de radiación sobre los componentes internos.

La preparación, por tanto, no consiste únicamente en cargar el móvil y llegar pronto. Gafas homologadas, emplazamiento seguro y filtros apropiados para cualquier instrumento óptico forman el verdadero equipo necesario.

Mañana el oeste será el centro de todas las miradas

Durante semanas se han buscado porcentajes, horarios y miradores. Mañana llegará el momento de dejar los mapas a un lado. Desde una plaza de Badajoz hasta una ladera del norte cacereño, Extremadura compartirá durante unos minutos el oeste como única dirección.

No todos verán exactamente el mismo porcentaje de Sol desaparecer, pero millones de ojos esperarán el mismo instante. Y para disfrutarlo no hará falta encontrar el punto más espectacular del mapa, sino llegar preparado, garantizar una observación segura y dejar que el cielo se encargue del resto del espectáculo.