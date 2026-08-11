Más de cien empresas extremeñas buscan en la inteligencia artificial una vía para crecer

La inteligencia artificial, la automatización y el análisis de datos han entrado en los planes de crecimiento de las empresas extremeñas. Un total de 114 compañías ha solicitado participar en la primera edición del programa Orión, una iniciativa de la Junta de Extremadura dirigida a aplicar la transformación digital a la mejora de la productividad, la competitividad y la apertura de nuevos mercados.

"Entendimos que no bastaba con financiar tecnología, también teníamos que ayudar a nuestros empresarios a descubrir qué puede hacer esa tecnología por sus empresas, cómo puede transformar su modelo de negocio y cómo puede ayudarles a crecer", ha señalado el secretario general de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Juan Carlos Preciado.

El secretario general de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Juan Carlos Preciado, hace balance del programa Orión. / Juntaex

El programa disponía de 20 plazas. Las empresas seleccionadas han completado el itinerario y han elaborado planes de escalado y transformación digital, adaptados a sus necesidades y acompañados por profesionales especializados.

La iniciativa ha incluido más de 300 horas de mentoría individualizada y ha permitido trasladar soluciones tecnológicas a retos concretos de sectores como la industria, la agroindustria, la construcción, la energía, la comunicación, el turismo, los servicios profesionales y la propia tecnología.

De la idea al proyecto

Los planes desarrollados han incorporado herramientas relacionadas con la inteligencia artificial, la automatización, la gestión avanzada de datos, el internet de las cosas (IoT), el mantenimiento predictivo, los sistemas CRM, el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), el Edge Computing, la experiencia del cliente y la ciberseguridad.

Según Preciado, Orión ha nacido ante la necesidad de complementar las ayudas económicas con asesoramiento para que las empresas identifiquen qué soluciones pueden resultar útiles en su actividad. El programa ha combinado formación ejecutiva, experiencias empresariales, desarrollo de proyectos y acompañamiento individual. En total, ha contado con nueve sesiones especializadas, doce profesionales en el bloque docente y diez mentores.

Este trabajo ha permitido convertir las propuestas iniciales en proyectos estructurados, establecer prioridades y definir una hoja de ruta para su implantación. "La transformación digital no empieza implantando tecnología, empieza cuando un empresario cambia la forma de entender cómo debe crecer su empresa. Ahí comienza la transformación", ha afirmado Preciado.

Imagen del programa Orión lanzado por la Junta de Extremadura. / Cedida

Alta demanda

Las 114 solicitudes recibidas para únicamente veinte plazas reflejan, según la Junta, el interés del tejido empresarial por incorporar soluciones digitales a sus procesos. Todas las organizaciones seleccionadas han completado el programa y han concluido con su propio plan de escalado.

La primera edición ha obtenido una valoración global de 9,4 puntos sobre 10 y cerca del 93% de los participantes ha expresado su interés en mantener su vinculación con Orión.

El programa forma parte de la Estrategia de Transformación Digital 2027 y se encuadra en las actuaciones dirigidas a modernizar el tejido productivo. La Junta ha asegurado que ya ha movilizado más de 20 millones de euros para la digitalización empresarial, destinados a proyectos de inteligencia artificial, automatización, industria, servicios y adopción de nuevas tecnologías.

Casi 9.000 empleos digitales

El Ejecutivo autonómico ha indicado también que casi 9.000 extremeños trabajan en el ámbito digital y que este sector concentró alrededor del 17% del nuevo empleo generado en Extremadura durante 2025.

En materia de capacitación, más de 40.000 personas han recibido formación en competencias digitales básicas y otras 3.000 lo han hecho en competencias avanzadas, según los datos facilitados por la Administración regional.

La estrategia también se ha extendido a la gestión administrativa. Extremadura ha pasado de contar con alrededor de 100 trámites digitalizados en 2023 a disponer de 746 en la actualidad. Durante los dos últimos años se han simplificado más de 400 procedimientos, con una reducción media del 57% en los tiempos de tramitación y del 70% en los documentos exigidos.