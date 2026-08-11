Establecen un 'Frente común' para defender el precio de la uva para cava

Las principales organizaciones productoras de uva destinada a cava en España han constituido un frente común para mostrar su «rechazo absoluto» a los primeros precios de compra que se están planteando para la campaña. El sector considera «inadmisibles» unas ofertas que, según denuncia, obligarían a los viticultores a trabajar a pérdidas. Algunas bodegas estarían planteando una media de 0,28 euros por kilo, prácticamente la mitad de los costes de producción de referencia establecidos por el INCAVI, situados entre 0,53 y 0,56 euros por kilo. Las organizaciones sostienen que pagar por debajo de esos costes supondría además incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria.

La preocupación también se extiende a Almendralejo, donde las cantidades que se estarían barajando para la uva destinada a cava bajarían incluso hasta los 0,25 euros por kilo. La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL) califica esta situación de «auténtico abuso». A ello se suma la inquietud por determinadas fórmulas comerciales que, según los productores, podrían utilizarse para «enmascarar el valor real» que termina percibiendo el agricultor. Entre ellas señalan la posibilidad de que únicamente el 70% de la cosecha se abone al precio inicialmente anunciado y que el 30% restante pueda caer hasta cantidades cercanas a los 0,12 euros por kilo, reduciendo considerablemente el precio medio final.

Las organizaciones advierten de que no aceptarán limitaciones de kilos ni porcentajes que terminen hundiendo la cantidad realmente percibida por los viticultores. Consideran contradictorio reclamar al campo una mayor profesionalización, inversiones, adaptación al cambio climático y elevados estándares de calidad mientras se ofrecen lo que califican como «precios de ruina». En este sentido, recuerdan a las bodegas que «no habrá sostenibilidad ambiental si no existe sostenibilidad económica y social» para las familias que mantienen los viñedos y recogen la uva.

Ante esta situación, el sector productor anuncia «acciones contundentes» una vez que las tarifas sean oficiales. Entre las medidas previstas figura hacer públicos los compradores y bodegas que paguen por debajo de los costes de producción de referencia, así como denunciar las fórmulas comerciales que reduzcan artificialmente la media percibida y aquellos precios del vino base para cava que consideren insuficientes. Pese a la dureza de su posicionamiento, las organizaciones mantienen abierta la puerta a un cambio y apelan a las empresas elaboradoras, a las que recuerdan que todavía están a tiempo de «rectificar y actuar con responsabilidad».

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El acuerdo ha sido suscrito por la Associació de Viticultors del Penedès, Unió de Pagesos, APAG Extremadura Asaja, JARC, Asociación de Viticultores de Requena, Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL), Revolta Pagesa y la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, configurando un frente común de los productores de diferentes zonas españolas ante el comienzo de la campaña.