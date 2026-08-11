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Cultura

Estos son los ocho proyectos de artistas que reciben ayudas a la creación visual en Extremadura

La convocatoria de 2026 reconoce propuestas de disciplinas plásticas, nuevas formas de expresión y trabajos relacionados con las tecnologías y los nuevos medios

Uno de los proyectos seleccionados, 'Cartoon Lover Weirdo', de Adrián Fernández.

Uno de los proyectos seleccionados, 'Cartoon Lover Weirdo', de Adrián Fernández. / Cartoon Lover Weirdo

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E. P. E.

Cáceres

Ocho proyectos de artistas visuales vinculados a Extremadura han sido seleccionados en la convocatoria de ayudas a la creación correspondiente a 2026. La resolución, publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), recoge trabajos que recorren desde las disciplinas plásticas tradicionales hasta nuevas formas de expresión y propuestas relacionadas con las tecnologías y los nuevos medios.

Las ayudas concedidas por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes suman 37.907euros y oscilan individualmente entre los 3.148 y los 5.000 euros. Su finalidad es fomentar y promocionar la creatividad artística contemporánea y contribuir al desarrollo cultural de la región.

Los ocho proyectos seleccionados

Entre las propuestas que recibirán apoyo figura 'Los papeles de Europa', de José Iglesias, junto a 'Vigilia', de Pilar del Puerto Hernández, y 'Cartoon Lover Weirdo', de Adrián Fernández. También han sido seleccionados 'Un bolsillo propio', de Andrea Beatriz Hauer; 'Doble felicidad, doble alegría', de Edén Barrena; y 'Nostalgia Geométrica', de Gerardo Tato.

Completan la relación 'Inventario de memoria(s)', de María de los Ángeles Caletrio, y 'Diario de resistencia', de María Fernanda Fernández-Ruano.

De la originalidad a la proyección exterior

Para resolver la convocatoria se han tenido en cuenta criterios como la calidad, claridad y coherencia en la presentación de los proyectos, además de su interés específico, originalidad e innovación. La valoración ha considerado igualmente la proyección nacional e internacional, el interés social y las posibilidades de difusión de cada propuesta.

Noticias relacionadas y más

Las ayudas están dirigidas a artistas visuales vinculados a Extremadura que desarrollen su trabajo tanto en las disciplinas plásticas tradicionales como en lenguajes contemporáneos, nuevas tecnologías y nuevos medios, ampliando así el abanico de creaciones respaldadas en esta convocatoria.

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