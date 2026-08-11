Extremadura afronta el eclipse con amplias zonas en riesgo extremo de incendio y aviso naranja por altas temperaturas

Extremadura se prepara para vivir este miércoles un acontecimiento astronómico excepcional, pero lo hará en un escenario de elevado riesgo de incendios forestales. El mapa de peligro de incendios generado por el servicio de prevención y extinción de incendios de la Junta de Extremadura en base a información meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) muestra un empeoramiento significativo respecto a la jornada anterior y coloca en nivel extremo amplias áreas del norte y noreste de la provincia de Cáceres y algunas del sur de la provincia de Badajoz.

El color rojo, que indica nivel extremo, se ve especialmente en las áreas próximas a la frontera con Salamanca y hacia Las Hurdes, Sierra de Gata y el entorno de Las Villuercas. En Badajoz, el rojo es muy limitado pero se aprecia principalmente en algunos municipios del extremo sur de la provincia, hacia la zona limítrofe con Andalucía.

El resto de la comunidad aparece mayoritariamente en riesgo muy alto, representado en naranja, mientras que las zonas con peligro alto o moderado quedan mucho más acotadas. A primera hora del miércoles, la Junta dará a conocer el listado de muncipios que figuran en los distintos niveles.

La evolución prevista para el día siguiente tampoco invita a relajarse. El rojo gana presencia tanto en el norte cacereño como en algunos sectores del sur y este de Badajoz.

Mapa de IPIF (Índice de Peligro de Incendios Forestales) elaborado por el Plan Infoex a partir de datos de la Aemet. / Junta de Extremadura

Aviso naranja por calor

Esta situación está ligada, entre otros motivos, al aumento de temperaturas, que podrán superar los 40 grados en varios puntos de la región. Por ello, la Aemet activa el aviso naranja en Vegas del Guadiana y Tajo y Alagón desde las 13.00 hasta las 20.00 horas.

El resto del territorio, excepto el sur de Badajoz, permanecerá en aviso amarillo por temperaturas que podrán sobrepasar los 39 grados.

La Aemet calcula que para la hora del eclipse las temperaturas habrán descendido, de manera general, entre dos y cinco grados respecto a las máximas alcanzadas durante el día.

Avisos activados por la Aemet para este miércoles / Aemet

Expectación histórica

Se trata del primer eclipse total visible desde la península Ibérica en más de un siglo. El Instituto Geográfico Nacional sitúa el comienzo del fenómeno a las 19:35 horas, que alcanzará su punto culminante entre las 20:34 y las 20:36 horas, dependiendo de la localidad.

Desde Extremadura no se podrá observar en su totalidad. En la provincia de Cáceres la ocultación rondará el 98%, mientras que en la de Badajoz será de aproximadamente el 97%, situándose la mayor aproximación a la totalidad en el norte de Cáceres, concretamente, en Baños de Montemayor, donde alcanzará alrededor del 98,91%.

La expectación por vivir este fenómeno ha llevado al desarrollo de actividades de observación, divulgación astronómica y encuentros en distintos puntos de la región. Además, se llevarán a cabo iniciativas como el lanzamiento del globo sonda Gata Celeste III desde la Sierra de Gata, dentro de un proyecto de ciencia ciudadana que busca captar desde la estratosfera la sombra de la Luna sobre la Península.

La afluencia de visitantes se refleja además en los alojamientos turísticos, ya que cinco hospederías de la red extremeña situadas en el norte prevén ocupaciones de entre el 82% y el 91% durante esta semana, en la mayoría de los casos por encima de las cifras del mismo periodo de 2025. La mayor previsión corresponde a la Hospedería Valle del Ambroz, en Hervás, que espera alcanzar el 91%, frente al 76,92% del año pasado, aunque aquella comparación está condicionada por el cierre del establecimiento a causa del incendio de Jarilla.

Exigen el cierre de los espacios forestales

Ante esta situación, desde la Comunidad de Incendios de España realizan un llamamiento a las administraciones y a toda la ciudadanía debido a que muchas personas se desplazarán a espacios naturales y sierras, lugares donde pueden involuntariamente ocasionar un incendio o quedar atrapados por uno.

Su propuesta pasa por evitar voluntariamente el acceso a espacios forestales durante estas condiciones extraordinarias y, en caso de acudir a observar el eclipse, hacerlo desde lugares habilitados o alternativos. La recomendación fundamental es que los puntos de observación estén alejados de la vegetación forestal, dispongan de buenos accesos, espacio suficiente para estacionar y, sobre todo, tengan posibilidades claras de evacuación.

En este sentido, reclaman al gobierno y a las comunidades autónomas el "cierre temporal de todos los espacios forestales y de los caminos, pistas y accesos, públicos o privados, que conduzcan a ellos". También piden que se identifiquen y señalicen lugares seguros para contemplar el fenómeno, en espacios abiertos y con accesos adecuados.

Comunicado de la Comunidad de Incendios de España. / Redes Sociales

Cabe destacar que, como el Sol estará muy bajo en el horizonte durante el máximo, será necesario disponer de un horizonte despejado hacia el oeste-noroeste. Esto permite optar por espacios urbanos, explanadas, instalaciones municipales o lugares abiertos que no obliguen a adentrarse en el monte.

El peligro de los vehículos

El director de Fomento de la Delegación, Pedro Protomártir, advirtió este lunes en una reunión de coordinación de seguridad para el eclipse que algunos componentes de los vehículos alcanzan temperaturas suficientes para convertirse en un peligro cuando entran en contacto con vegetación seca. Por ello, la Guardia Civil insiste en no estacionar sobre pastos, pistas forestales, arcenes o lugares no preparados.

Además, un vehículo mal estacionado puede impedir el paso de fuerzas de seguridad y servicios sanitarios. También se pide no acceder a fincas privadas o terrenos agrícolas, respetar fauna y vegetación, retirar los residuos y cumplir estrictamente las restricciones relacionadas con el fuego. Ante posibles retenciones, se aconseja asimismo afrontar cualquier desplazamiento con agua, alimentos y combustible suficientes.

Probabilidad de nubosidad

En una jornada marcada por los avisos activados de altas temperaturas, existe la incógnita de la nubosidad, que podría complicar la visualización del eclipse. Sin embargo, la previsión registra cielos en general poco nubosos o despejados. Unas condiciones que favorecerían la observación del eclipse al final de la tarde.

Aun así, el mapa disponible de la Aemet sitúa a buena parte de las provincias de Cáceres y Badajoz en tonalidades asociadas a una probabilidad de nubosidad. Este miércoles, la Agencia Estatal de Meteorología actualizará la previsión para ofrecer una mayor precisión del clima esa jornada.