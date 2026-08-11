La Junta defiende la legalidad de la declaración como PREMIA del centro de datos de Navalmoral

A finales de la pasada semana Ecologistas en Acción dio a conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) había admitido su recurso contencioso-administrativo contra el decreto de la Junta de Extremadura que declaró como Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (PREMIA) el campus de centros de datos que se proyecta en Navalmoral de la Mata, promovido por Merlin Edged (alianza entre Merlin Properties y Edged Energy).

La Junta defiende la tramitación

Desde la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital se aseguró este lunes que la declaración del proyecto como PREMIA "se adoptó conforme al procedimiento establecido en la normativa vigente". Igualmente, se recordó que esta consideración "no supone una autorización para construir o poner en funcionamiento el centro de datos al margen de los controles establecidos. El proyecto está sometido a la autorización ambiental integrada, a la evaluación de impacto ambiental y al resto de autorizaciones sectoriales que resulten exigibles". En cualquier caso, incidieron fuentes de este departamento, se "respeta" la decisión del TSJEx y se "colaborará con el procedimiento judicial en los términos que correspondan".

A la espera de la demanda

También se valoró el recurso desde la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, que señaló que la Abogacía General de la Junta de Extremadura "desconoce en estos momentos los motivos y fundamentos sobre los que la demandante basará su recurso, dado que solamente ha realizado el trámite de interposición del recurso, previo a la formulación de la demanda".

Una declaración, no autorización

Asimismo, también hizo hincapié en que "nos encontramos ante una mera declaración, que en ningún caso supone un pronunciamiento sobre la puesta en marcha de la actividad, sino que se circunscribe a la tramitación prioritaria y urgente para toda la administración autonómica, debiendo, obviamente, ajustarse las actuaciones para la puesta en marcha de la nueva empresa a las formalidades legales establecidas por la legislación de aplicación".

Los trámites ambientales continúan

En este sentido, y como "prueba de ello", se concluyó que actualmente se están tramitando la autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental del proyecto, procesos en los que las partes interesadas "han podido realizar las alegaciones" que "han tenido por conveniente, y que serán analizadas en el seno de los correspondientes procedimientos".