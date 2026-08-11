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Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 11 de agosto de 2026

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Ovejas en una explotación de la comarca de La Serena.

Ovejas en una explotación de la comarca de La Serena. / SILVIA SANCHEZ FERNANDEZ

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E. P. E.

Presentamos los datos actualizados a día 11 de agosto de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Lonja de Extremadura, 11 de agosto de 2026

Lonja de Extremadura, 11 de agosto de 2026

Lonja de Extremadura, 11 de agosto de 2026

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