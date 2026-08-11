Loterías y apuestas
La Bonoloto deja este lunes dos premios de más de 71.000 euros
La Primitiva reparte otros dos premios de 65.544 euros y eleva su bote hasta los 57,5 millones
El sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes 10 de agosto dejó dos acertantes de segunda categoría, con cinco números y el complementario, que cobrarán 71.684,82 euros cada uno. Los boletos premiados fueron validados en Gijón (Asturias) y Vilanova i la Geltrú (Barcelona).
No hubo, en cambio, acertantes de primera categoría. Esta circunstancia permitirá que el bote aumente para el próximo sorteo, en el que un único ganador de los seis números podría obtener 1,4 millones de euros.
La combinación ganadora estuvo formada por los números 46, 20, 49, 5, 11 y 26, con el 44 como complementario y el 6 como reintegro. La recaudación alcanzó los 2.304.667 euros.
Por su parte, La Primitiva también registró dos acertantes de segunda categoría, agraciados con 65.544,75 euros cada uno. Los boletos fueron sellados en Málaga y en Argoños (Cantabria).
Tampoco aparecieron ganadores de categoría especial ni de primera categoría en este sorteo. Así, el bote seguirá creciendo y un único acertante de primera categoría con categoría especial podría llevarse 57,5 millones de euros en el próximo sorteo.
La combinación de La Primitiva fue 34, 46, 23, 12, 17 y 40, con el 29 como complementario y el 8 como reintegro. El número del Joker fue el 5043593.
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