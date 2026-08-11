Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Loterías y apuestas

La Bonoloto deja este lunes dos premios de más de 71.000 euros

La Primitiva reparte otros dos premios de 65.544 euros y eleva su bote hasta los 57,5 millones

Una de las administraciones afortunadas.

Una de las administraciones afortunadas. / Loterías y apuestas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

E. P. E.

El sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes 10 de agosto dejó dos acertantes de segunda categoría, con cinco números y el complementario, que cobrarán 71.684,82 euros cada uno. Los boletos premiados fueron validados en Gijón (Asturias) y Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

No hubo, en cambio, acertantes de primera categoría. Esta circunstancia permitirá que el bote aumente para el próximo sorteo, en el que un único ganador de los seis números podría obtener 1,4 millones de euros.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 46, 20, 49, 5, 11 y 26, con el 44 como complementario y el 6 como reintegro. La recaudación alcanzó los 2.304.667 euros.

Por su parte, La Primitiva también registró dos acertantes de segunda categoría, agraciados con 65.544,75 euros cada uno. Los boletos fueron sellados en Málaga y en Argoños (Cantabria).

Tampoco aparecieron ganadores de categoría especial ni de primera categoría en este sorteo. Así, el bote seguirá creciendo y un único acertante de primera categoría con categoría especial podría llevarse 57,5 millones de euros en el próximo sorteo.

Noticias relacionadas

La combinación de La Primitiva fue 34, 46, 23, 12, 17 y 40, con el 29 como complementario y el 8 como reintegro. El número del Joker fue el 5043593.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cinco días de luto oficial en Villanueva de la Sierra por la muerte de la joven Ainara, trabajadora de la residencia de mayores
  2. Muere la joven de 22 años herida en el accidente de Tejeda de Tiétar
  3. El Euromillones deja un premio en Cáceres
  4. Detienen al conductor que huyó tras el accidente mortal del panadero de Eljas y casi cuadruplicaba la tasa de alcohol
  5. En estado grave un hombre tras sufrir un ahogamiento en la piscina natural de La Granja
  6. Jesús Sellers: 'Las piscinas naturales del norte de Extremadura son lugares que tengo que pisar al menos una vez cada verano
  7. Estabilizado el incendio en Navalmoral de la Mata que obligó a cortar un carril de la A-5
  8. Extremadura permitirá la construcción de viviendas en locales comerciales y VPO en suelo terciario

Un joven de 21 años de Don Benito, tercer caso de fiebre del Nilo en Extremadura

Un joven de 21 años de Don Benito, tercer caso de fiebre del Nilo en Extremadura

José Antonio Casablanca, concejal de Cultura de Badajoz: "Más que sequía cultural, yo diría que tenemos una lluvia intensa"

José Antonio Casablanca, concejal de Cultura de Badajoz: "Más que sequía cultural, yo diría que tenemos una lluvia intensa"

Merlin prepara para septiembre el inicio del megacampus de datos de Navalmoral

Merlin prepara para septiembre el inicio del megacampus de datos de Navalmoral

Alerta amarilla este martes en Cáceres por altas temperaturas

Alerta amarilla este martes en Cáceres por altas temperaturas

Estos son los 17 municipios de Extremadura que están hoy en riesgo extremo de incendios

Estos son los 17 municipios de Extremadura que están hoy en riesgo extremo de incendios

La Bonoloto deja este lunes dos premios de más de 71.000 euros

La Bonoloto deja este lunes dos premios de más de 71.000 euros

La Junta defiende la legalidad de la declaración como PREMIA del centro de datos de Navalmoral

La Junta defiende la legalidad de la declaración como PREMIA del centro de datos de Navalmoral

Habla una experta oftalmóloga: "Ni siquiera con unas gafas homologadas podemos mantener la vista fija en el eclipse durante largos periodos"

Tracking Pixel Contents