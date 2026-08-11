Los médicos extremeños exigen más medios al Ministerio ante la sobrecarga asistencial en Ceuta

Los colegios de médicos de Badajoz y Cáceres han cerrado filas con sus compañeros de Ceuta ante la situación asistencial que estos han denunciado en los últimos días. El Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Extremadura (CCPMEX) ha reclamado al Ministerio de Sanidad un despliegue inmediato de recursos humanos y materiales y la puesta en marcha de planes de contingencia que permitan aliviar la sobrecarga del sistema sanitario de la ciudad autónoma.

El posicionamiento extremeño llega después de la carta remitida el 7 de agosto por el Colegio Oficial de Médicos de Ceuta a la ministra de Sanidad. Desde Extremadura recuerdan que Ceuta no tiene transferidas las competencias sanitarias, por lo que la gestión depende directamente del Ministerio a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).

Para los colegios extremeños, ese reparto competencial deja clara la responsabilidad institucional. "Cuando el sistema sanitario de un territorio bajo gestión directa del Gobierno central se ve desbordado, no cabe trasladar la responsabilidad a terceros", han sostenido.

"La vocación de los médicos no puede sostener las carencias"

El Consejo extremeño ha destacado el trabajo de los profesionales ceutíes, de los que subraya que han atendido a quienes han necesitado asistencia "sin distinción de origen o situación administrativa". Sin embargo, advierte de que ese esfuerzo no puede convertirse en la solución permanente a una falta de recursos. "La entrega y la vocación de los médicos no pueden convertirse en el mecanismo que sostenga, de forma permanente, las carencias estructurales que corresponde resolver a la Administración", han señalado.

El CCPMEX considera además "preocupante" que el funcionamiento ordinario del sistema dependa de un esfuerzo extraordinario y sostenido de los profesionales y reclama que se garantice la atención en condiciones de seguridad tanto para pacientes como para sanitarios.

El Periódico

Alerta desde el punto de vista de la salud pública

Los médicos extremeños comparten también la preocupación trasladada desde Ceuta en materia de salud pública. Según recogen en su comunicado, las situaciones de hacinamiento, la falta de condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y la incertidumbre sobre la cobertura vacunal de un elevado número de personas requieren, a su juicio, una respuesta preventiva inmediata.

El Consejo sostiene que esperar a la aparición de un posible brote para intervenir sería "contrario a los principios más elementales de la salud pública". Al mismo tiempo, la organización ha querido dejar claro que su posición se sitúa "por completo al margen del debate político y migratorio" y que su reclamación se circunscribe exclusivamente a las condiciones en las que trabajan los profesionales y a la atención que recibe la población.

Extremadura reclama una respuesta inmediata

El respaldo del CCPMEX se traduce así en una petición directa al Ministerio de Sanidad para que refuerce los medios disponibles en Ceuta y articule planes de contingencia y refuerzo capaces de reducir la presión asistencial. "La sostenibilidad del sistema sanitario no puede depender de la generosidad ilimitada de sus médicos", ha advertido el Consejo, que reclama a la Administración "competencia, previsión y respuestas eficaces".

Los colegios extremeños han trasladado finalmente su reconocimiento y solidaridad a los facultativos de Ceuta, a quienes atribuyen el mantenimiento diario de la atención sanitaria en un contexto que califican de especialmente complejo.