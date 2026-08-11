Merlin prepara para septiembre el inicio del megacampus de datos de Navalmoral

Merlin Properties prevé comenzar en menos de dos meses las obras del que será el mayor campus de datos de esta compañía en España, el que proyecta en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata. Con una capacidad total prevista de 1,4 gigavatios IT (1.400 megavatios —MW— destinados solo a los equipos informáticos) es también el mayor planteado hasta la fecha de todo el país en un único emplazamiento.

Obras a finales de septiembre

"En principio, deberíamos comenzar la construcción a finales de septiembre", señaló recientemente el extremeño Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties, en una conferencia telefónica con inversores. "Se nos han concedido 29 MW de electricidad, suficientes para unos 20 MW de capacidad de IT", añadió, por lo que la intención es comenzar el primero de los edificios de este complejo "tan pronto como recibamos la licencia de construcción". "Todo eso, en Navalmoral, debería suceder antes de finales de septiembre", adelantó, si bien reconoció a continuación que "cuando se trata de trámites administrativos, nunca se sabe".

Una inversión potencial de 15.000 millones

Serán los primeros pasos de un proyecto ubicado en Expacio Navalmoral que contempla una inversión potencial de hasta 15.000 millones de euros para desarrollar el campus completo. "Estamos finalizando la fase de evaluación de impacto ambiental" en la que se han recibido "varias observaciones", detalló el CEO de la firma. Alegaciones llegadas "principalmente" de organizaciones ecologistas. Una vez que esta fase esté debidamente superada, "podremos obtener una evaluación de impacto ambiental favorable y, por lo tanto, comunicarla al municipio para que emita la licencia de construcción", remarcó.

Este primer edificio "de gran tamaño" estará equipado solo parcialmente, y su posterior desarrollo dependerá de que "durante los dos años que durará la construcción" se vaya consiguiendo "la importante cantidad de potencia que hemos solicitado para esa subestación". Según la información dada a conocer por la compañía en marzo pasado, los dos primeros edificios del campus (con 100 MW cada uno) deberían estar listos para entrar en servicio a finales de 2028.

"Somos muy conscientes de que nuestro mayor reto en estos momentos es ser capaces de responder a la demanda", que existe para este tipo de instalaciones, adujo Ismael Clemente. Una demanda que se ha acrecentado por la expansión de los servicios en la nube y de la inteligencia artificial (IA). No obstante, puntualizó a continuación, "estamos un poco a merced de la autoridad de la red [eléctrica] nacional".

El recurso de Ecologistas en Acción

Por otro lado, sobre la admisión a trámite por parte del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) del recurso contencioso-administrativo presentado por Ecologistas en Acción contra el decreto de la Junta de Extremadura que declaró como Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (PREMIA) esta iniciativa, fuentes de Merlin Properties resaltaron este lunes que esta consideración "refleja la relevancia estratégica del proyecto para Extremadura".

Desde la organización conservacionista se alega que esta aceleración administrativa resulta "incompatible con el análisis riguroso que exige un proyecto de esta envergadura". A juicio de la promotora, en cambio, "no se trata de rebajar exigencias, sino de ordenar y priorizar la tramitación de una inversión transformadora para la región". En este sentido, añadieron las citadas fuentes, la proyectada es una infraestructura que puede contribuir "a que Extremadura pase de ser un territorio productor de energía a un polo de economía digital, con inversión, empleo cualificado, formación y actividad auxiliar".

Aunque se reconoce que la admisión a trámite del recurso introduce un nuevo elemento procedimental, "no cambia la naturaleza del proyecto ni supone, por sí misma, una paralización. Esto podría exigir atender nuevos trámites y, por tanto, ampliar plazos, pero la compañía sigue enfocada en completar el proceso administrativo con todas las garantías".

Agua y consumo energético

En relación con los argumentos concretos de impacto que se arguyen contra esta iniciativa, en lo referente al consumo de agua se asegura que el proyecto está diseñado con tecnología de refrigeración sin consumo de agua. "Este es precisamente uno de los elementos diferenciales de Merlin Edged [alianza entre Merlin Properties y Edged Energy] frente a otros modelos de centros de datos: sus instalaciones no consumen agua para refrigeración".

En cuanto al consumo de energía, si bien se admite que un centro de datos es una infraestructura intensiva en energía, "precisamente por eso, siempre debe ubicarse donde existe disponibilidad energética, conectividad y capacidad de generar valor alrededor de ese recurso". Ese es, se esgrime, el caso de Extremadura, ya que la región "tiene una posición singular: produce mucha más energía de la que consume y cuenta con condiciones para transformar esa ventaja energética en actividad industrial, empleo cualificado e inversión tecnológica. La lógica del proyecto es localizar consumo digital allí donde se genera el recurso, no incrementar presión sobre polos ya saturados".