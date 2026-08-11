Más de 3.800 extremeños recibirán orientación personalizada para encontrar trabajo

La Junta de Extremadura prepara un nuevo marco para que más de 3.800 personas desempleadas reciban orientación laboral personalizada a través de programas dirigidos a jóvenes y personas con discapacidad. Las primeras convocatorias contarán con 2,7 millones de euros, procedentes de transferencias del Estado y distribuidos entre los ejercicios de 2026 y 2027.

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, a través del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), ha iniciado la tramitación del decreto que regulará estas subvenciones. El texto, que todavía se encuentra en fase de proyecto, incorpora las primeras convocatorias de los programas Nora, Proyecta 19-29 y Proyecta 16-18.

Nora atenderá a 1.250 personas desempleadas con discapacidad; Proyecta 19-29 se dirigirá a 2.275 jóvenes de entre 19 y 29 años, y Proyecta 16-18 ofrecerá orientación a 300 jóvenes de entre 16 y 18 años con especiales dificultades para acceder al mercado laboral.

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Atención adaptada

La principal novedad es la implantación de itinerarios personalizados, integrales e inclusivos. Cada participante contará con un diagnóstico inicial de su situación, una tutorización individual y un plan adaptado a sus capacidades, formación, experiencia profesional, circunstancias familiares y expectativas laborales.

Los itinerarios podrán incluir asesoramiento para buscar empleo, elaboración del currículo, información sobre formación y sectores con demanda de trabajadores, apoyo al emprendimiento, preparación de procesos de selección y adquisición de competencias como la comunicación, el trabajo en equipo, la gestión del tiempo o la resolución de problemas.

La nueva regulación también incorpora una atención específica a quienes sufran discriminación por la concurrencia de varios factores de desigualdad, como el género, la edad, el origen étnico, la discapacidad o la orientación sexual.

Feria de Empleo Joven en Cáceres / Jorge Valiente

Menos jóvenes por entidad

El programa que concentrará el mayor número de participantes será Proyecta 19-29, aunque reducirá su alcance respecto a la convocatoria anterior. Pasará de 3.500 a 2.275 jóvenes atendidos, distribuidos entre siete entidades beneficiarias.

Cada organización trabajará con 325 participantes. La Junta ha justificado esta reducción de la ratio por la intención de mejorar la calidad de la orientación y la intermediación laboral, además de adaptar los perfiles de los jóvenes a las necesidades de contratación de las empresas.

Nora ampliará ligeramente su cobertura, de cuatro entidades y 1.200 participantes a cinco entidades y 1.250 personas, a razón de 250 por organización. Proyecta 16-18 mantendrá sus cifras, con cuatro entidades y 300 jóvenes, 75 por cada una. En los tres programas, las organizaciones beneficiarias procurarán que al menos el 50% de las personas atendidas sean mujeres.

Dos pagos para las entidades

El proyecto de decreto modifica el sistema de abono de las subvenciones. Las entidades seleccionadas recibirán un primer anticipo del 50% tras la notificación de la resolución y un segundo pago por el 50% restante después de justificar una cantidad equivalente.

También aumenta del 5% al 6% de los costes salariales y de Seguridad Social el límite destinado a desplazamientos y dietas del personal. El gasto permitido para material de oficina pasa, asimismo, de cinco a seis euros por participante.

La regulación amplía además los gastos relacionados con las instalaciones, de modo que podrán subvencionarse el alquiler, la electricidad, la limpieza y el agua de los espacios utilizados para las tareas técnicas, administrativas y de coordinación.