Incendios forestales
Estos son los 17 municipios de Extremadura que están hoy en riesgo extremo de incendios
La alerta se concentra en la provincia de Cáceres, con especial presencia en localidades del Valle del Jerte, La Vera y el norte de la región
Un total de 17 municipios de Extremadura presentan este martes un nivel extremo de riesgo, la categoría más elevada de la relación facilitada para esta jornada. Todos ellos se encuentran en la provincia de Cáceres y buena parte se concentra en zonas del norte cacereño.
Los municipios incluidos en nivel extremo son Aldeanueva de la Vera, Baños de Montemayor, Cabezuela del Valle, Cabrero, Casas del Monte, Garganta la Olla, La Garganta, Gargantilla, La Granja, Guijo de Santa Bárbara, Hervás, Jerte, Navaconcejo, Piornal, Rebollar, Tornavacas y Valdastillas.
La mayor concentración se produce en el Valle del Jerte, donde figuran Cabezuela del Valle, Cabrero, Jerte, Navaconcejo, Piornal, Rebollar, Tornavacas y Valdastillas. También aparecen varias localidades del entorno del Valle del Ambroz y el norte cacereño, como Baños de Montemayor, Hervás, Casas del Monte, Gargantilla, La Garganta y La Granja.
En La Vera, el nivel extremo alcanza este martes a Aldeanueva de la Vera, Garganta la Olla y Guijo de Santa Bárbara.
La situación de riesgo no se limita, no obstante, a esas 17 localidades. La relación de este martes incluye además un elevado número de municipios clasificados en los niveles muy alto y alto, repartidos tanto por la provincia de Cáceres como por la de Badajoz. Entre las localidades en riesgo muy alto aparecen Cáceres, Jaraíz de la Vera, Jarandilla de la Vera, Losar de la Vera, Madrigal de la Vera, Trujillo, Zafra, Olivenza, Jerez de los Caballeros, Monesterio o San Vicente de Alcántara, entre muchas otras.
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