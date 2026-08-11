Sin título, pero con experiencia: Extremadura reconocerá lo aprendido fuera de las aulas para facilitar el acceso a la FP

No todo lo que una persona sabe se aprende en un aula ni termina reflejado en un título. Extremadura ha abierto para el curso 2026/2027 un procedimiento para que adultos sin los requisitos académicos necesarios para acceder a determinadas enseñanzas de Formación Profesional puedan acreditar oficialmente competencias adquiridas durante años de trabajo, formación no reglada o experiencias de su vida cotidiana.

La resolución publicada este martes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) contempla tres grandes áreas: competencia comunicativa en Lengua castellana, matemática y digital. El objetivo es reconocer esos conocimientos y facilitar posteriormente el acceso a itinerarios formativos que permitan mejorar la cualificación y las posibilidades de empleo.

El procedimiento está dirigido, con carácter general, a personas mayores de 18 años que no tengan los requisitos académicos de acceso al sistema de FP. Será gratuito, flexible y permanecerá abierto de forma permanente en los centros autorizados, de modo que no será necesario esperar a una convocatoria concreta para iniciar la acreditación.

La principal novedad está en cómo se podrá demostrar lo aprendido. No será imprescindible partir de un examen. Los equipos evaluadores podrán tener en cuenta la vida laboral, contratos, certificados de empresa, cursos o actividades formativas, pero también experiencias menos habituales en un expediente académico, como el voluntariado, la gestión del hogar o de una familia numerosa, situaciones vinculadas a la dependencia, páginas web, blogs, redes sociales e incluso determinadas aficiones.

Si esas evidencias y las entrevistas no permiten comprobar suficientemente las competencias, se realizará una prueba adaptada a situaciones de la vida cotidiana o profesional. Las acreditaciones obtenidas tendrán validez en toda España y podrán utilizarse para configurar itinerarios hacia certificados profesionales, FP Básica, Grado Medio o Grado Superior, entre otras opciones.

El procedimiento podrá desarrollarse inicialmente en siete Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA): Miguel de Cervantes (Azuaga), Abril (Badajoz), Legión V (de Mérida), Antonio Machado (Zafra), Cáceres, Navalmoral de la Mata y Plasencia. Actuará además como servicio de apoyo, orientación y acompañamiento para quienes quieran solicitar la acreditación.

Ismael Chávez

Lo aprendido trabajando también cuenta

Una de las particularidades del nuevo procedimiento está precisamente en la amplitud de las pruebas que podrán aportar los candidatos para demostrar sus conocimientos.

Entre las relacionadas con la experiencia profesional aparecen la vida laboral, contratos de trabajo, certificados de empresa, tiempo de servicios prestados, acreditaciones de actividad agraria, trabajo autónomo o empleo de hogar. También podrán admitirse otros documentos relacionados con la experiencia acumulada tanto en administraciones públicas como en empresas privadas.

La evaluación no se limitará, sin embargo, a la trayectoria laboral. La resolución incluye también como posibles evidencias certificados de actividades educativas no formales, desde clubes de lectura y talleres de escritura hasta propuestas creativas vinculadas a la música o el teatro.

A ellos se suman cursos relacionados con tecnologías de la información y la comunicación, formación de centros de educación de adultos, cursos universitarios de verano, voluntariado o títulos, diplomas y cursos que no tengan carácter oficial.

Del voluntariado a gestionar un hogar

La convocatoria abre todavía más el abanico al incorporar los denominados aprendizajes informales. En este apartado podrán valorarse reconocimientos obtenidos en concursos, páginas web, blogs o canales en redes sociales, siempre que tengan relación con las habilidades que se pretende acreditar.

También se mencionan expresamente experiencias de vida como el voluntariado, la gestión del hogar, la gestión de una familia numerosa o situaciones relacionadas con la dependencia. La resolución llega incluso a contemplar aficiones cuando puedan demostrar que la persona ha adquirido alguna de las competencias incluidas en el procedimiento.

Esto no implica que cualquiera de esas experiencias conceda automáticamente una acreditación. Serán los equipos evaluadores quienes analicen la documentación y determinen qué conocimientos se han demostrado y con qué nivel.

Solo habrá prueba si las evidencias no bastan

La evaluación comenzará con el análisis de las pruebas aportadas por cada participante. Los equipos podrán recurrir además a entrevistas y diálogos estructurados para comprobar los conocimientos adquiridos. Solo cuando ese proceso no permita obtener evidencias suficientes se diseñará una prueba única, construida a partir de situaciones significativas relacionadas con la vida cotidiana o con el entorno laboral del adulto.

El resultado se expresará por niveles y podrá terminar con la acreditación completa de una competencia o únicamente de determinados dominios de la misma.

Lengua, matemáticas y competencia digital

En Lengua castellana se evaluarán cuatro grandes bloques: expresión oral, comprensión oral, expresión escrita y comprensión escrita. En matemáticas se comprobarán conocimientos relacionados con números y cálculo, formas y medidas y gráficos y estadísticas. La evaluación busca su aplicación práctica, por ejemplo, al interpretar facturas o nóminas, realizar cálculos cotidianos o comprender porcentajes y gráficos.

La competencia digital abarca desde la búsqueda de información y el manejo de dispositivos hasta la comunicación y colaboración en internet, la creación de contenidos, la seguridad digital y la resolución de problemas tecnológicos.

Los niveles van del 1 al 4 y están diseñados para reflejar desde capacidades elementales hasta un manejo más autónomo y crítico de estas herramientas.

Una acreditación válida en toda España

Quienes completen el procedimiento podrán recibir una acreditación de las tres competencias básicas, de una o varias de ellas por separado o incluso de los dominios que hayan logrado demostrar cuando no alcancen la competencia completa.

Los certificados tendrán validez en todo el territorio nacional.

Además, los centros podrán orientar a cada participante hacia el itinerario que mejor encaje con el nivel obtenido. La resolución contempla opciones que van desde certificados profesionales y FP Básica hasta Grado Medio y Grado Superior, además de cursos preparatorios, formación modular, educación de personas adultas o pruebas para conseguir titulaciones.