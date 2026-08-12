Unos 40 efectivos trabajan en la extinción de un incendio en Don Benito

Extremadura registra en la tarde de este miércoles un nuevo incendio en la provincia de Badajoz, concretamente, dentro del término municipal de Don Benito. Actualmente se encuentra en nivel 0 de peligrosidad, es decir, no está próximo vías o edificaciones a las que pueda afectar.

El Infoex ha movilizado a unos 40 efectivos para trabajar en labores de extinción. Se han desplazado hasta la zona 5 unidades de bomberos forestales terrestres, 2 helitransportadas, 2 agentes del Medio Natural, 1 técnico de extinción y 2 unidades de maquinaria pesada, conocidas como buldóceres. Además, 2 helicópteros y 2 aviones apoyan a los medios desplegados sobre el terreno.

Riesgo elevado de incendios y alerta naranja

Este fuego se origina en una jornada de elevado riesgo de incendios forestales. El mapa de peligro de incendios generado por el servicio de prevención y extinción de incendios de la Junta de Extremadura en base a información meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) coloca en nivel extremo amplias áreas del norte y noreste de la provincia de Cáceres, mientras gran parte del territorio extremeño permanece en riesgo muy elevado.

El color rojo, que indica nivel extremo, se ve especialmente en las áreas próximas a la frontera con Salamanca y hacia Las Hurdes, Sierra de Gata y el entorno de Las Villuercas. Para los próximos dos días, la situación empeora y muchos más municipios figuran en nivel extremo, especialmente de cara al viernes.

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Mapa de riesgo de incendios para este miércoles y los próximos días. / Infoex

Esta situación está ligada, entre otros motivos, al aumento de temperaturas, que podrán superar los 40 grados en varios puntos de la región. Por ello, el 112 ha activado la alerta naranja en Vegas del Guadiana y Tajo y Alagón desde las 13.00 hasta las 21.00 horas. El resto del territorio, excepto el sur de Badajoz, permanecerá en aviso amarillo por temperaturas que podrán sobrepasar los 39 grados.