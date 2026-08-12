Asaja cifra en 96 millones las pérdidas que golpean a 6.200 ganaderos extremeños de vacuno

El vacuno extremeño atraviesa una situación cada vez más complicada. Así lo ha asegurado este miércoles Asaja, que cifra en 96 millones de euros el dinero que los productores de la región han dejado de ingresar por la caída del precio de los terneros durante los dos últimos meses. Para el presidente de la organización agraria, Ángel García Blanco, el descenso está relacionado con los acuerdos comerciales de la Unión Europea con Mercosur y otros terceros países.

El cálculo parte de una bajada de unos 240 euros por ternero. Aplicada a los cerca de 400.000 animales que se producen anualmente en Extremadura, la organización eleva el impacto a esos 96 millones de euros. Una situación que, según García Blanco, afecta a unos 6.200 ganaderos extremeños de vacuno y amenaza la viabilidad de numerosas explotaciones.

"Se está preparando la tormenta perfecta", ha advertido durante una rueda de prensa en la que apuntó a varios factores. Entre ellos ha situado el aumento de la oferta de carne procedente de terceros países, la reducción de la demanda y las dificultades que atraviesan las exportaciones a algunos de los destinos habituales del ganado español.

El presidente agrario ha indicado que la entrada de canales procedentes del exterior está presionando los precios y reclama que las importaciones estén sometidas a las mismas condiciones sanitarias y productivas que se exigen a los ganaderos comunitarios. Ha asegurado además que la llegada de carne brasileña se ha paralizado hasta septiembre después de detectarse en Holanda un cargamento que "contenía hormonas prohibidas" en la Unión Europea.

Cáceres, a la cabeza

De acuerdo con los datos expuestos por Asaja, España cuenta con alrededor de 2,39 millones de vacas de carne, de las que 287.865 se encuentran en la provincia de Cáceres, aproximadamente el 12% del total nacional. Ese volumen sitúa a Cáceres como la provincia española con mayor número de vacas madres, por delante de Salamanca, con 277.855, mientras que Badajoz ocupa la tercera posición, con unos 176.000 ejemplares.

García Blanco ha defendido la importancia económica y social de estas explotaciones, especialmente en las zonas rurales, y ha manifestado que hasta ahora mantenían una "viabilidad moderada" pese al incremento de los costes de producción. A los precios se añaden, a su juicio, las dificultades para vender animales fuera de España.

En este sentido, ha señalado especialmente el cierre del mercado de Marruecos, uno de los destinos tradicionales del ganado, aunque indicó que se trabaja para recuperar esas ventas y buscar alternativas en países como Argelia. También reclamó la reapertura de otros mercados que permanecen cerrados, entre ellos el de Líbano.

Ante esta situación, la organización solicita la aplicación de cláusulas de salvaguardia, la revisión de los protocolos sanitarios y que se garantice que la carne y los animales procedentes de terceros países cumplen unas exigencias equivalentes a las comunitarias.