Cuatro bancos concederán préstamos bonificados a agricultores y ganaderos afectados por los incendios de 2025

A las 18.17 horas del 12 de agosto de 2025, hace un año este mismo miércoles, un rayo prendió el entorno de Jarilla. El fuego terminó afectando a 17.367 hectáreas y 18 municipios del Valle del Ambroz y el Valle del Jerte, hasta convertirse en el mayor incendio sufrido por la comunidad desde que existen registros. Numerosas explotaciones agrarias sufieron las consecuencias de forma directa o indirecta.

Justo un año después de aquel comienzo, el Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este miércoles cuatro acuerdos que forman parte de las medidas adoptadas para ayudar al campo a recuperarse de los incendios de 2025. Ibercaja, Banco Santander, Caja Rural de Extremadura y Cajamar colaborarán con la Junta en la concesión y gestión de préstamos bonificados para agricultores y ganaderos afectados por los fuegos. Los cuatro convenios fueron suscritos el 4 de noviembre del año pasado y ahora reciben publicidad oficial.

Carlos Gil

La línea permite acceder a préstamos de hasta 60.000 euros por beneficiario con el 100% de los intereses bonificados. La Junta reservó 1,15 millones de euros para financiar estas subvenciones dentro del paquete extraordinario aprobado en septiembre tras los incendios. Pueden acogerse titulares de explotaciones de cerezo, olivar y castaño, además de asociaciones de cultivos con estos, y explotaciones extensivas de ganado bovino, ovino, caprino, porcino y equino, así como explotaciones apícolas que resultaran afectadas. Los préstamos están dirigidos a proporcionar circulante para mantener la actividad después de los daños.

Cuatro entidades para canalizar los préstamos

Los bancos tendrán un papel que va más allá de conceder la financiación. Deberán comprobar que los solicitantes reúnen las condiciones exigidas, preparar y tramitar las solicitudes y remitir la documentación a la Dirección General de Agricultura y Ganadería, incluida, cuando corresponda, la información presentada a través de la plataforma ARADO.

Las entidades mantienen sus propios criterios para aceptar o rechazar cada operación. Hay, sin embargo, una salvedad: no podrán denegar el préstamo alegando falta de garantías cuando el principal esté avalado por SAECA o Extraval. También actuarán como intermediarias en el pago de la subvención. Cuando reciban los fondos públicos, deberán ingresarlos en la cuenta del beneficiario en un plazo máximo de 15 días hábiles y acreditar posteriormente el abono ante la Administración autonómica.

La publicación de estos acuerdos coincide así con una fecha que marcó el tramo más complicado de un verano especialmente duro para el dispositivo contra incendios de Extremadura.

50.089 hectáreas en una campaña excepcional

El balance final del Plan Infoex contabilizó durante la época de peligro alto de 2025 50.089 hectáreas afectadas por el fuego. Fueron 10.022 hectáreas arboladas y 39.869 de superficie no arbolada. La campaña acumuló 17 grandes incendios forestales, cuando se consideran como tales aquellos que superan las 500 hectáreas.

Jarilla fue el que dejó la mayor huella. La medición final publicada tras su extinción elevó la superficie afectada hasta 17.367 hectáreas. El fuego alcanzó términos municipales como Cabezabellosa, Hervás, Navaconcejo, Cabezuela del Valle, Jerte, Jarilla, Gargantilla, Casas del Monte, Villar de Plasencia o El Torno, entre otros.

Pero no fue el único gran incendio. El balance de la campaña situó entre los de mayor superficie los de Llerena, con 5.849 hectáreas; Cáceres, con 3.703, y Caminomorisco, con alrededor de 2.700. En este último caso, la superficie final afectada comunicada posteriormente por la Junta alcanzó las 2.781 hectáreas.

Toni Gudiel / Jorge Valiente

La jornada del 12 de agosto resume bien las condiciones en las que se combatieron aquellos fuegos. Alrededor de 700 rayos cayeron ese día sobre Extremadura y llegaron a declararse hasta 17 incendios prácticamente de forma simultánea. A las tormentas se sumaron una larga ola de calor y unas temperaturas excepcionalmente altas.

El verano terminó con más de cuatro veces la superficie forestal afectada de un año medio de la última década: las 50.089 hectáreas de 2025 contrastaron con una media de 11.836 entre 2016 y 2025. También se contabilizaron 766 siniestros, por encima de los 659 de media del periodo.

Ayudas para mantener las explotaciones

El Gobierno extremeño aprobó en septiembre un paquete de casi 3,5 millones de euros para agricultores, ganaderos y empresas turísticas afectadas. De esa cantidad, dos millones se destinaron a ayudas directas al sector agrario y 1.158.408 euros a subvencionar la financiación de los préstamos que ahora canalizarán las cuatro entidades financieras.

Las medidas directas contemplaron, entre otras cantidades, 3.000 euros por hectárea perdida de cultivos permanentes como cerezo, olivo y castaño, 500 euros por unidad de ganado mayor, 100 euros por colmena y 37 euros por metro de vallado dañado. A ellas se añadió la financiación de hasta 60.000 euros por beneficiario con los intereses íntegramente bonificados. Los convenios que aparecen ahora en el DOE completan esa parte financiera.