Los diputados extremeños, los segundos que más cobran de España

Los 65 diputados de la Asamblea de Extremadura son los segundos mejor pagados entre los representantes de los 17 parlamentos autonómicos. Su retribución base asciende en 2026 a 4.989,47 euros brutos en 14 pagas, lo que equivale a un salario de 69.852 euros anuales, según los datos recopilados por Efe en los portales de transparencia de las distintas cámaras autonómicas.

Solo los representantes del Parlamento Vasco cuentan con una asignación superior, de 5.879 euros brutos mensuales. La remuneración base de los parlamentarios extremeños supera además la que tienen asignada los diputados del Congreso, 3.366,99 euros mensuales, y los senadores, 3.417,54 euros. Por detrás de Extremadura se encuentran los sueldos de los diputados de Baleares, con 4.635,02 euros; Asturias, con 4.492,83 euros en doce pagas; y Navarra, con 4.415,47 euros.

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Un sistema distinto en cada comunidad

Al sueldo base se suman complementos e indemnizaciones que varían según cada parlamento. Andalucía remunera los cargos de la Mesa, las portavocías y las presidencias de comisión, mientras que Galicia añade gastos de representación y de libre disposición.

También hay compensaciones vinculadas a la residencia y los desplazamientos. Cataluña paga entre 729,56 y 1.026,95 euros mensuales según la distancia al Parlament, y Madrid ofrece ayudas para el transporte y el taxi. Les Corts Valencianes contemplan, además, complementos por dedicación exclusiva y discapacidad. Así, la retribución final no depende únicamente del sueldo base, sino también del cargo, la dedicación y las compensaciones reconocidas por cada cámara.

Casi 70.000 euros al año

Los parlamentarios extremeños acogidos al régimen de dedicación exclusiva pueden percibir además una indemnización por kilometraje desde su domicilio habitual, mientras que quienes no tienen dedicación exclusiva cobran dietas por la asistencia a los órganos de la Cámara. Actualmente, estas cuantías están fijadas en 0,22 euros por kilómetro desde el domicilio habitual y 140 euros por asistencia a plenos y comisiones. En el caso de que el domicilio se sitúe fuera de Mérida, son 162 euros por sesión.

El 83% de los diputados que conforman la Asamblea de Extremadura en la XII legislatura han solicitado acogerse al régimen de dedicación exclusiva. Según los datos facilitados por la Mesa tras la constitución del Parlamento, 54 de los 65 parlamentarios que componen el hemiciclo estarán liberados para ejercer las funciones del cargo.

Los diputados acogidos a este régimen deben ejercer el cargo con plena dedicación, lo que implica la incompatibilidad con cualquier otra actividad profesional o laboral remunerada, tanto en el sector público como en el privado. Cualquier excepción debe ser comunicada y autorizada, y el texto normativo prevé la revocación del régimen y la devolución de las cantidades percibidas en caso de incumplimiento.

Javier Cintas

Por grupos parlamentarios, solicitaron la dedicación exclusiva los siete diputados de Unidas por Extremadura; nueve de los 11 de Vox; 17 de los 18 del PSOE y 21 de los 29 parlamentarios del PP. No obstante, hay que tener en cuenta que en esta última bancada están incluidos todos los miembros del gobierno, que ya perciben retribuciones como consejeros.

Los integrantes de la Mesa tienen asignaciones superiores debido a las responsabilidades que desempeñan. Las últimas cuantías disponibles situaban la remuneración anual de la Presidencia en 88.250,96 euros; la de cada una de las dos vicepresidencias en 77.856,24 euros; y la de las tres secretarías, en 75.780,04 euros.

Un 1,5% más en esta legislatura

Hay que recordar que el sueldo de los diputados extremeños se ha incrementado en 2026 un 1,5%, el mismo porcentaje aprobado para los empleados públicos. La subida, acordada por la Mesa de la Cámara con efectos económicos desde el 1 de enero, supone algo más de mil euros brutos adicionales al año para los parlamentarios con dedicación exclusiva.

Este incremento se ha aplicado después de actualizar también un 2,5% las asignaciones correspondientes a 2025, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de ese año. Durante la tramitación de los presupuestos autonómicos, Unidas por Extremadura presentó una enmienda para rebajar un 10% el sueldo de los diputados, pero la propuesta no prosperó.