En directo | Extremadura se queda en penumbras durante un minuto por el eclipse

Extremadura se prepara para vivir este miércoles un acontecimiento astronómico excepcional. Se trata del primer eclipse total visible desde la península Ibérica en más de un siglo, aunque desde la región no se podrá observar en su totalidad. En la provincia de Cáceres la ocultación rondará el 98%, mientras que en la de Badajoz será de aproximadamente el 97%, situándose la mayor aproximación a la totalidad en el norte de Cáceres, concretamente, en Baños de Montemayor, donde alcanzará alrededor del 98,91%.

El Instituto Geográfico Nacional sitúa el comienzo del fenómeno a las 19:35 horas, que alcanzará su punto culminante entre las 20:34 y las 20:36 horas, dependiendo de la localidad. La expectación es máxima y por ello, en El Periódico Extremadura cubriremos el momento desde distintos puntos de la región.

Sigue en directo el ambiente previo y las reacciones al fenómeno en Extremadura en el hilo de mensajes de a continuación.

Carmen Hidalgo Sancho Mérida “El eclipse ha sido muy sorprendente, me ha gustado mucho la oscuridad de la última hora. Además, en esta terraza tan bonita me ha encantado”, señala la emeritense Conchi. Tras el momento de máxima ocultación del sol, la mayoría de los asistentes están abandonando las instalaciones.

Javier Cintas Mérida Imagen del eclipse desde Mérida / Javier Cintas

Rebeca Porras Badajoz José Manuel Velázquez ha venido solo hasta la terraza de la calle Montesinos. Conoció la posibilidad de seguir el eclipse desde este enclave a través de las noticias y le pareció una propuesta curiosa, así que decidió acercarse para vivir el fenómeno desde las alturas. "Me está gustando", cuenta, mientras reconoce que ya empieza a notar cómo se va oscureciendo el cielo. Eso sí, confiesa que se esperaba algo más espectacular. Al ponerse las gafas de protección y mirar hacia el sol, explica que lo que consigue distinguir es apenas "un filito". Aun así, ha disfrutado de la experiencia. Personas disfrutando del eclipse desde Badajoz / David Guilherme

Rebeca Porras Badajoz Candela, de 10 años, y Regina, de 5, han llegado a la terraza acompañadas por su madre. Viven justo al lado y ya sabían que esta tarde habría música en directo, así que no han querido perderse la cita. Llevan días esperando con ilusión este momento y hoy han encontrado un lugar privilegiado para disfrutarlo. Ahora, con las gafas de protección puestas, parece que no hay quien se las quite. "No quieren quitárselas para nada", cuenta su madre mientras las dos permanecen pendientes del cielo. Extremeños desde Badajoz / David Guilherme

Sofía Pérez Cáceres Poco a poco la Luna continúa su recorrido sobre el Sol mientras los asistentes en Cáceres sigue ruta desde abajo. Los más preparados incluso comienzan a hacer fotos del fenómeno con equipos improvisados, mientras el resto observan atentos para fijar este momento en sus recuerdos. Una persona intenta capturar el eclipse con su móvil / Carlos Gil

Lucía Suárez Plasencia Algunas familias han ido un paso más allá a la hora de prepararse para observar el eclipse y han instalado los cristales y gafas homologadas en cajas de cartón, una forma de protegerse y facilitar la observación del fenómeno con mayor seguridad.

Carmen Hidalgo Sancho Mérida Durante el eclipse en Mérida, un telescopio instalado en la terraza está realizando un seguimiento continuo del fenómeno y transmite las imágenes a una pantalla situada en la planta baja. Finalmente, los asistentes están accediendo con normalidad a la zona alta del edificio, donde no paran de hacerse fotos y vídeos para inmortalizar este acontecimiento único. “Esta es una experiencia que no se vive muy repetidamente, tienen que pasar varios años, al ser un fenómeno astronómico que pocas generaciones pueden observar”, destaca Marta, una mexicana afincada con su familia en Mérida. “Vivir el eclipse aquí será inolvidable”, confiesa emocionada.

David Guilherme Badajoz David Guilherme

Javier Cintas Mérida Imagen del eclipse desde Mérida. Imagen del eclipse desde Mérida / Javier Cintas