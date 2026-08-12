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Fenómeno astronómico

En directo | Extremadura se queda en penumbras durante un minuto por el eclipse

En el El Periódico Extremadura cubrimos el momento desde distintos puntos de la región

Galería | Así ha sido el gran momento del eclipse en Extremadura

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Carmen Hidalgo Sancho

Rebeca Porras

Lucía Suárez

Sandra Pérez

Carolina León Carvajal

Sofía Pérez

Cáceres | Badajoz | Plasencia | Mérida

Extremadura se prepara para vivir este miércoles un acontecimiento astronómico excepcional. Se trata del primer eclipse total visible desde la península Ibérica en más de un siglo, aunque desde la región no se podrá observar en su totalidad. En la provincia de Cáceres la ocultación rondará el 98%, mientras que en la de Badajoz será de aproximadamente el 97%, situándose la mayor aproximación a la totalidad en el norte de Cáceres, concretamente, en Baños de Montemayor, donde alcanzará alrededor del 98,91%.

El Instituto Geográfico Nacional sitúa el comienzo del fenómeno a las 19:35 horas, que alcanzará su punto culminante entre las 20:34 y las 20:36 horas, dependiendo de la localidad. La expectación es máxima y por ello, en El Periódico Extremadura cubriremos el momento desde distintos puntos de la región.

Sigue en directo el ambiente previo y las reacciones al fenómeno en Extremadura en el hilo de mensajes de a continuación.

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