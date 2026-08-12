Un error en los pliegos retrasa un mes la licitación del transporte escolar y obliga a preparar contratos de emergencia

La contratación del transporte escolar extremeño para el curso 2026/2027 ha sufrido un contratiempo que compromete los plazos previstos por la Consejería de Educación y Formación Profesional. Un error detectado en uno de los anexos de la documentación ha obligado a ampliar hasta el 9 de septiembre el periodo para presentar ofertas, que inicialmente finalizaba el lunes 10 de agosto.

La modificación impide conocer por ahora cuántas empresas han concurrido a la licitación de las 356 rutas escolares, distribuidas entre 17 expedientes provinciales y dotadas con más de 17 millones de euros. La Junta ha explicado que las ofertas no podrán contabilizarse hasta que concluya el nuevo plazo.

Plazos al límite

"El plazo de presentación aún no ha terminado debido a un error en un anexo que forma parte de la documentación de la licitación", han señalado fuentes de la consejería. Educación no ha precisado hasta el momento qué documento se ha visto afectado, en qué ha consistido exactamente la equivocación ni si esta alcanza al conjunto de los expedientes.

Esta nueva fecha deja el procedimiento ordinario prácticamente sin margen para garantizar que las rutas estén adjudicadas al comienzo del curso. El plazo terminará el 9 de septiembre, apenas un día antes del inicio de las clases, por lo que después todavía deberán abrirse y valorarse las ofertas y formalizarse las adjudicaciones correspondientes.

Fotogalería | Las familias extremeñas y los estudiantes protestan por la falta de transporte escolar /

Ante esta situación, el departamento que dirige Sandra Valencia ha comenzado a estudiar alternativas para que los alumnos dispongan del servicio desde la primera jornada lectiva. "Se están planteando diferentes soluciones y trabajando en la tramitación de contratos de emergencia que puedan garantizar las rutas de transporte escolar al inicio del próximo curso", ha indicado la Junta.

Mejores condiciones

La Administración extremeña había diseñado la nueva licitación precisamente con el objetivo de evitar que se repitiesen las dificultades del curso anterior, cuando cientos de itinerarios llegaron a septiembre sin transportista. El procedimiento ahora retrasado comprende 356 rutas y un presupuesto superior a los 17 millones de euros, cinco millones más que en la anterior contratación.

Educación ha sustituido para estas rutas el sistema de contrataciones derivadas del anterior acuerdo marco por contratos abiertos ordinarios. Los servicios se han repartido en diez expedientes correspondientes a la provincia de Badajoz y siete a la de Cáceres, con cada itinerario configurado como un lote independiente para que las empresas puedan optar únicamente a los trayectos que consideren viables.

Antonio J. Sánchez

Los precios se han calculado de manera individualizada según los kilómetros diarios, las jornadas lectivas, la capacidad de los vehículos, los costes laborales, el combustible, los seguros, el mantenimiento y la amortización. Además, la Junta ha aplicado un incremento del 24,76% a las rutas de categoría B y ha utilizado como referencia un precio del combustible de 1,30 euros por litro, por encima de los 1,1172 euros recogidos por el Observatorio de Costes del Ministerio de Transportes.

La Consejería confiaba en que estas mejoras y el contacto previo con las asociaciones del sector permitiesen atraer suficientes ofertas. Sin embargo, el error en la documentación ha impedido comprobar la respuesta de los transportistas y ha desplazado esa incógnita hasta septiembre.

El precedente del último curso

La situación está marcada por la crisis registrada en septiembre de 2025. Dos días antes del comienzo de las clases, la Junta intentó adjudicar 242 rutas escolares, pero solo 19 recibieron ofertas y 223 quedaron inicialmente sin transportista.

La falta de empresas obligó entonces a encadenar procedimientos extraordinarios mientras numerosos alumnos afrontaban el inicio del curso sin el servicio garantizado. Para evitar otro escenario semejante, Educación ha defendido durante los últimos meses la mejora de las condiciones económicas del nuevo contrato.

El retraso causado por el anexo erróneo ha alterado ahora ese calendario. La licitación seguirá abierta hasta la víspera del comienzo de las clases y la Junta prepara ya contratos de emergencia, a la espera de concretar cuántas rutas podrán cubrirse mediante el procedimiento ordinario.

Dudas del sector

El retraso de la licitación ha confirmado las dudas que las propias empresas habían expresado sobre la posibilidad de completar el procedimiento antes del comienzo de las clases. Antes de conocerse el error en el anexo, Nerea Carpintero, portavoz de Empresarios de Transporte Asociados (Etransa), ya advertía de que de cara al inicio del curso "no hay nada garantizado" y no descartaba que la Administración tuviera que recurrir a contrataciones de emergencia.

El colectivo, que aglutina a medio centenar de empresas extremeñas del transporte por carretera, ha recibido favorablemente la mejora de los precios incorporada a los nuevos contratos, pero había alertado del escaso margen disponible. Si ya consideraba difícil examinar las ofertas, valorar las propuestas y formalizar los contratos entre el 10 de agosto y el inicio del curso, la ampliación del plazo hasta el 9 de septiembre hace imposible completar por esa vía la adjudicación de las 356 rutas antes de la primera jornada lectiva.

Etransa también ha señalado que todavía se desconoce cuántas empresas concurrirán y si algunos itinerarios quedarán desiertos. La decisión dependerá de que cada compañía considere viable el precio asignado y disponga de los vehículos y conductores necesarios. El sector sí ha valorado el cambio en la interlocución con Educación y la disposición del nuevo equipo de la Consejería a escuchar sus demandas.