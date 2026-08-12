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Salud mental

Extremadura refuerza la atención a personas con trastorno mental grave para evitar recaídas e ingresos hospitalarios

El SES destina 9,8 millones hasta 2029 a una red regional con centros de rehabilitación psicosocial, pisos de apoyo y un centro de día

Un joven con problemas de salud mental.

Un joven con problemas de salud mental. / EL PERIÓDICO

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E. P. E.

Mérida

El Servicio Extremeño de Salud (SES) reforzará durante los próximos cuatro años la atención comunitaria dirigida a las personas con trastorno mental grave, con el objetivo de favorecer su autonomía y reducir tanto las recaídas como los ingresos hospitalarios. La actuación contará con una inversión de 9,8 millones de euros entre 2026 y 2029.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles la resolución de adjudicación de los conciertos sociales para prestar el servicio de rehabilitación psicosocial dentro de la red regional de salud mental. El programa pretende consolidar una atención que no se limite al tratamiento clínico, sino que también ayude a las personas usuarias a recuperar funcionalidad, independencia y calidad de vida.

La rehabilitación psicosocial trabaja el desarrollo de habilidades sociales, cognitivas y relacionadas con las actividades cotidianas. Estas intervenciones buscan facilitar que las personas con trastorno mental grave puedan desenvolverse con mayor autonomía y avanzar en su inclusión social.

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Pablo Parra

Seis lotes

El servicio ha quedado estructurado en seis lotes territoriales que abarcarán toda Extremadura. Cada uno incluirá centros de rehabilitación psicosocial con una capacidad de entre 70 y 80 plazas, además de pisos de apoyo destinados a favorecer una vida más autónoma.

El lote correspondiente a las áreas de salud de Cáceres y Coria incorporará también un centro de día con 35 plazas.

La atención se desarrollará bajo un modelo comunitario orientado a la recuperación. Cada usuario contará con un Plan de Acción Personalizado, elaborado de acuerdo con sus necesidades y coordinado con los equipos de salud mental.

Apoyo a las familias e inclusión social

Los conciertos comprenderán programas de rehabilitación, inclusión social y acompañamiento familiar. El SES ha destacado que este modelo permitirá ofrecer intervenciones individualizadas y mejorar la coordinación entre los diferentes recursos asistenciales.

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La Junta ha enmarcado la inversión en su apuesta por una atención integral en salud mental, centrada en la persona y en su permanencia dentro de la comunidad, con recursos que faciliten su recuperación y reduzcan la necesidad de hospitalización.

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