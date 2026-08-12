La concertada pierde seis unidades en Primaria y ESO, mientras suma 13 para necesidades especiales

La enseñanza concertada extremeña afrontará el próximo curso con seis unidades menos en Primaria y ESO, pero con un refuerzo bastante mayor donde las necesidades son más específicas. La Junta ha aprobado los conciertos educativos para 2026/2027 y la comparación con el curso que acaba de terminar deja 13 nuevas unidades destinadas a alumnado con necesidades educativas especiales, entre apoyos en centros ordinarios y grupos específicos de educación especial.

Los recortes responden principalmente a la demanda de escolarización de cada localidad (resulta evidente que hay menos escolares debido al descenso demográfico), mientras que las nuevas unidades se concentran en apoyos NEE (Necesidades Educativas Especiales), autismo, plurideficiencia y Formación Profesional de educación especial. El balance no incluye Bachillerato, etapa postobligatoria, ni tampoco solicitudes de ampliación que los colegios han presentado este año pero que nunca habían estado concertadas.

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha resuelto así las modificaciones solicitadas por los centros privados sostenidos con fondos públicos para el curso que comenzará en septiembre. En buena parte de los colegios no cambia nada. Las novedades están concentradas en un grupo reducido de centros, pero dejan una tendencia clara: menos grupos ordinarios donde el número de alumnos ya no los justifica y más recursos para atender necesidades específicas.

Cinco aulas ordinarias menos

De las seis unidades que desaparecen, cinco corresponden a grupos ordinarios. En Ruta de la Plata de Almendralejo, Educación ha suprimido una unidad de 4º de ESO tras analizar la matrícula y considerar suficiente la oferta existente en la localidad. La misma razón aparece en Nuestra Señora de la Granada de Llerena, que pierde una unidad de 1º de ESO, y en el Sagrado Corazón de Jesús de Olivenza, donde desaparece un grupo de 4º de ESO.

En la provincia cacereña, Paideuterion, en Cáceres, contará con una unidad menos en 1º de ESO. En este caso, la resolución cita expresamente tanto el alumnado actual como las solicitudes de admisión recibidas por el centro. El recorte llega también a Primaria. El Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo pierde una unidad concertada y el DOE lo atribuye directamente al descenso del número de alumnos. Es uno de los casos en los que la resolución deja más clara la relación entre la evolución de la matrícula y el ajuste de la oferta concertada.

La sexta baja es diferente. Nuestra Señora de los Remedios de Valencia de Alcántara pierde una unidad de apoyo para alumnado con necesidades educativas especiales en Primaria porque esos estudiantes estarán escolarizados el próximo curso en ESO. No desaparece, por tanto, la necesidad de apoyo: cambia de etapa.

Trece nuevas unidades para necesidades especiales

Mientras se reducen esos grupos, la resolución incorpora 13 unidades relacionadas con la atención a alumnado con necesidades especiales. El crecimiento se reparte entre apoyos dentro de colegios ordinarios y unidades de centros específicos. En la provincia de Badajoz aparecen varios de los movimientos. El Sagrada Familia de Badajoz suma una unidad de apoyo NEE en Secundaria por las necesidades educativas acreditadas, mientras que el María Inmaculada de Puebla de la Calzada incorpora una de estas unidades en Primaria.

Buena parte del incremento está, sin embargo, en educación especial. El Centro de Educación Especial San Marcos de Almendralejo obtiene una nueva unidad para alumnado con autismo en Educación Básica Obligatoria y Nuestra Señora de la Luz de Badajoz incorpora otra para alumnado con plurideficiencia.

También crece el José Espinosa Bote de Villafranca de los Barros, donde la Junta concede una unidad para alumnado con autismo en Educación Básica Obligatoria y otra vinculada a alumnado con discapacidad psíquica en FP Básica.

En Badajoz capital, el Centro de Atención de Autistas de APNABA aumenta las unidades para alumnado con autismo en Transición a la Vida Adulta. A ello se añade una nueva unidad de FP Básica para alumnado con discapacidad psíquica en Extrema Dorii.

Nuevos apoyos en Cáceres, Plasencia y Navalmoral

La provincia de Cáceres aporta otras cuatro incorporaciones. Nuestra Señora de los Dolores de Arroyo de la Luz obtiene una unidad de apoyo NEE en Primaria después de que el informe de Inspección haya acreditado la presencia de cuatro alumnos con necesidades educativas especiales.

También Santísima Trinidad de Plasencia suma una unidad de apoyo en Primaria por el número de alumnos que requieren esta atención. En Valencia de Alcántara, la unidad que desaparece en Primaria se traslada en la práctica a la etapa siguiente, ya que la Junta crea un apoyo para necesidades especiales en ESO.

La otra incorporación está en Aratea de Navalmoral de la Mata. El centro de educación especial contará con una nueva unidad concertada para alumnado con autismo, una decisión que la Consejería justifica por la demanda de escolarización existente.

No todas las peticiones de nuevos apoyos han prosperado. La resolución rechaza, entre otras, ampliaciones solicitadas por Licenciados Reunidos de Cáceres, Nazaret de Cáceres o La Salle-Nuestra Señora de Guadalupe de Plasencia porque el número de alumnos no alcanza los requisitos establecidos para concertarlas. En algunos casos, Educación mantiene otras medidas de refuerzo, como incrementos de horas o de ratio, para responder a las necesidades existentes.

La matrícula decide buena parte de los cambios

La resolución publicada este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura recoge los conciertos para Infantil, Primaria, ESO, Educación Especial y Formación Profesional, además de Bachillerato. La mayoría de las unidades ya existentes se mantienen después de revisar el número de alumnos matriculados y la demanda de escolarización.

Los cambios más significativos aparecen precisamente cuando esa matrícula se aleja de las condiciones que justificaron el concierto. Cinco aulas ordinarias dejan de financiarse en Primaria y ESO, mientras la sexta reducción corresponde a un apoyo NEE que cambia de etapa. Frente a ellas, las 13 incorporaciones se concentran en la atención a necesidades educativas especiales.

La comparación con los conciertos de 2025/2026 permite apreciar mejor el movimiento. La red concertada pierde grupos donde la demanda ha bajado, pero amplía recursos en centros que acreditan alumnado suficiente para abrir nuevos apoyos o unidades específicas.