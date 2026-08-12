Extremadura registra en Navalvillar de Pela el primer foco de lengua azul del año

Extremadura ha registrado el primer foco de lengua azul de 2026 en la comunidad autónoma. El caso se ha localizado en una explotación de Navalvillar de Pela, en la provincia de Badajoz, dentro de la comarca veterinaria de Don Benito Este, según los datos recogidos por la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve). Se trata de un foco primario que fue confirmado este martes, y supone la reaparición de la enfermedad en la región en una nueva temporada de actividad del virus. El foco confirmado aparece con 5 animales afectados y 1.287 sensibles y es del serotipo 8.

Desde Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural únicamente se indica que "la situación está controlada por parte de la Junta y no hay motivos de alarma". Después de que este martes se conociera también la aparición de dos focos de brucelosis en la provincia de Badajoz, fuentes de este departamento señalan que "se mantiene un seguimiento permanente sobre las explotaciones afectadas y se están aplicando de forma estricta todas las medidas sanitarias previstas en los protocolos oficiales".

La detección se produce pocos días después de que Castilla y León notificara otro foco primario en Segovia. En este caso, el registro del Ministerio de Agricultura sitúa la confirmación el pasado 7 de agosto y determina que se trata del serotipo 3 del virus, pero en vacas. Ese mismo día, también en bovino, se detectó otro brote en La Rioja.

La lengua azul es una enfermedad vírica que afecta a los rumiantes, especialmente al ganado ovino, y se transmite a través de pequeños insectos del género culicoides. No afecta a las personas. La vacunación continúa siendo una de las principales herramientas de prevención y, de hecho, Extremadura mantiene en 2026 subvenciones dirigidas a fomentar la vacunación voluntaria del ganado ovino.

Vacunación

Hace dos semanas, la Junta de Extremadura adelantó que prevé reanudar "a partir de finales de agosto" el reparto gratuito de vacunas contra la lengua azul en las oficinas veterinarias de zona. El director general de Agricultura y Ganadería, Julio Antonio Rojas, anunció entonces que está en marcha un contrato para adquirir cerca de 500.000 dosis frente a cada uno de los cuatro serotipos circulantes: 1, 3, 4 y 8.