El empresario Ismael Villalobos, de la Casa de las Carcasas, entra en el consejo de administración del Sevilla FC

El empresario extremeño Ismael Villalobos, fundador de La Casa de las Carcasas, da un nuevo paso fuera del ámbito estrictamente empresarial al incorporarse al consejo de administración del Sevilla FC. El club ha anunciado este martes la entrada del cacereño dentro de la reestructuración de su órgano de gobierno que viene acometiendo en los últimos meses.

Villalobos, natural de Jaraíz de la Vera, ocupará un puesto en el consejo en representación de una de las sociedades vinculadas al presidente sevillista, José María del Nido Carrasco. Su llegada forma parte de una remodelación que incluye otros dos cambios y que todavía no está cerrada, ya que la entidad prevé completar próximamente su nueva configuración con una última incorporación.

El nuevo consejero del Sevilla, que recibió de esta casa en 2025 el Premio Empresario del Año, es uno de los empresarios extremeños con mayor proyección de los últimos años. Es técnico superior en Administración y Finanzas y técnico de Gestión Administrativa y está al frente de La Casa de las Carcasas, compañía que puso en marcha en Jaraíz de la Vera.

El gerente de La Casa de las Carcasas, Ismael Villalobos, recibe el premio Empresario Extremeño del Año de manos de la presidenta de la Junta, María Guardiola. / Javier Cintas

La empresa nació como un proyecto emprendedor en Jaraíz de la Vera y terminó convirtiéndose en una firma con presencia internacional. Según sus propios datos, cuenta ya con más de 1.000 tiendas repartidas por diez países. Villalobos continúa figurando como CEO de la compañía, que comenzó su actividad enfocada a la venta de accesorios para dispositivos móviles.

Su actividad empresarial se extiende además a otros sectores. Es también cofundador de Propeis Inversiones SL, sociedad dedicada al ámbito de las inversiones y con intereses, entre otros campos, en el sector inmobiliario.

Tres incorporaciones

La entrada del empresario extremeño se produce dentro de una reorganización más amplia del consejo sevillista. Junto a Villalobos se incorporaron José Luis Iglesias Moya, que sustituye a Fernando Carrión Amate como representante de Gestores Técnicos Superiores de Asesoramiento, Inversión y Cobro SL, y Álvaro García Almagro, nuevo representante de Promociones y Construcciones 89 SA en sustitución de Carolina Alés.

El Sevilla ha anunciado que todavía queda pendiente una última incorporación para cerrar la composición del consejo. Ese puesto corresponderá a Nervión Grande SL, sociedad del propio Del Nido Carrasco cuya representación había quedado vacante.

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La llegada de Ismael Villalobos incorpora así al órgano de gobierno de uno de los históricos del fútbol español a un empresario nacido en Plasencia y estrechamente ligado a Jaraíz de la Vera, desde donde comenzó la expansión de La Casa de las Carcasas.