Jaime Ruiz Peña, 'emperador' de Emerita Lvdica: "Hay que pensar con calma pero luchar como un gladiador"

Reconocido activista social, Jaime Ruiz Peña lo mismo ejerce de gobernador romano en Emerita Lvdica que recibe a los caballos el 12 de Octubre en Guadalupe. Exdirector del Sexpe, hoy es empresario, comunicador empresarial en COPE y Linkedin y dinamizador especializado en emprendimiento rural.

¿Qué significa para usted ‘hacer el agosto’: ganar más, trabajar mejor o disfrutar más?

- Para mí hacer el agosto significa «trabacacionear», lo que es igual a trabajar y veranear. Significa paraíso, pueblo y Malcocinado. Piscina, terraza, corral, tertulias hasta bien tarde, cenas de amigos con muchos invitados y camas ocupadas. Disfruto más ganando un poco menos y trabajo mejor.

Qué cambia este mes en su día a día?

-Cambia el espacio y el tiempo. Mi despacho se traslada a Malcocinado. Me sigo levantando temprano. Trabajo por la mañana. Tras la comida, reconstituyente siesta española. Por la tarde leer, escribir o película subtitulada y por la noche, cena y tertulia.

¿Cuál es su refugio favorito en Extremadura cuando aprieta el calor?

-Mi casa de Malcocinado en lo alto de la sierra, con su corral ‘chill out’, sus paredes de adobe y encaladas, la cama de mi bisabuela y el gran descubrimiento: el ventilador-lámpara en el dormitorio. El manguerazo refresca y las noches refrescan. Si le sumas unos buenos gazpachos frescos, tomates de la huerta del pueblo y un cava de Almendralejo para la cena, refugio completado.

¿Es de río o de montaña, o por el contrario se va a la playa?

-Definitivamente soy de pueblo extremeño. Prefiero alberca a playa, pasear al atardecer carretera adelante, el tapeo y los precios de los bares de pueblo. En Malcocinado el río se seca en verano pero tenemos una de las mejores piscinas públicas de Extremadura.

¿Qué mito del verano le gustaría desmontar?

-Que no se debe ni puede trabajar. Yo trabajo casi todos los días. Eso sí, en mi despacho del ‘doblao’ y en bañador o pantalón corto. Agosto es el mejor mes para estar lúcido y activado.

¿Desconecta en agosto?

-Soy autónomo, no paro, lo que sí hago es estar de otra manera para poder descansar mental y físicamente. Eso sí, una semana la dedico a peregrinar. Este año recorreré la Polonia espiritual. Reconfortar el espíritu.

¿Qué libro está leyendo?

-Por segunda vez ‘Invictus’, de Marcos Vázquez, para mí el mejor libro práctico sobre el estoicismo. Y ‘Gladiator, manual de un guerrero romano’, de Philip Matyszar. Estoy preparando un taller para el talento senior basado en los gladiadores que celebraré en Mérida. El pensamiento estoico, unido a la actitud y la determinación de un gladiador son las mejores herramientas para reinventarse.

¿Qué canción resume su mejor verano?

-‘Fotonovela’ de Iván me lleva a mi mejor verano, cuando con 18 abrí un chiringuito en Malcocinado. Cuando la escucho, vuelvo a ese verano fascinante:trabajo, amores, amigos. La vida se tocaba con los dedos.

¿Gazpacho o salmorejo, tortilla de patatas con o sin cebolla, cerveza o vino blanco?

-El salmorejo con flamenquín en Córdoba. Pero en Malcocinado una tortilla de patatas con cebolla calentita, en plato hondo, con gazpacho frío, mi plato con cuchara favorito. De bebida, aunque no suene habitual, yo tomo cava de Almendralejo bien frío en comidas y cenas. Fuera de casa, me encanta el vino rosado. La cerveza no va conmigo.

¿A quién invitaría a compartir unos días de verano en Extremadura y qué plan le propondría?

-Sin dudarlo a Luis de la Fuente. Me fascina su liderazgo y lo espiritual que es, igual que yo. Le haría un recorrido por el Santuario de Chandavila, la Mérida de Santa Eulalia y terminaríamos paseando por el claustro mudéjar de Guadalupe, donde le haría saber que en este santuario es donde se encuentra la reina de la Hispanidad y no en Zaragoza.

Cuando llegue septiembre, ¿qué le gustaría poder decir que ha conseguido este agosto?

-Que tengo terminados mis talleres y esbozado el de Gladiatura para la vida en Mérida, además de que se va a emitir la serie extremeña de ficción y gastronomía en la que participo, ‘Fogón de los Castúos’.