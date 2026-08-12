Preocupación entre los padres por las rutas escolares: "No queremos ver otra vez a los niños esperando en las marquesinas"

Las familias extremeñas reciben con preocupación el error que ha obligado a retrasar un mes la licitación de 356 rutas de transporte escolar. "Lo único que pedimos es que cuando arranque el curso, todos los niños tengan las mismas oportunidades y que no haya diferencias por el código postal", ha señalado la presidenta de la Federación Regional Extremeña de Asocaciones de Madres y Padres de Alumnos (Freampa), Maribel Rengel.

El transporte escolar fue una de las cuestiones que el colectivo abordó el pasado 31 de julio en una reunión con la consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia; el secretario general de Educación, José Pedro Catalán; y el director general del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios (Epesec), Gonzalo Blanco Gallego. La federación trasladó entonces su temor a que se repitiera el escenario del curso anterior. "Si llegamos a septiembre y nos encontramos con la misma situación, sería bastante penoso", ha afirmado Rengel.

Las familias extremeñas y los estudiantes protestan por la falta de transporte escolar. / El Periódico

Voluntad política

Tras este nuevo contratiempo, la presidenta de Freampa ha mantenido un contacto telefónico con el director general del Epesec, quien le ha transmitido que la Administración está trabajando para garantizar las rutas. Rengel reconoce que la Junta está mostrando voluntad política para resolver el problema y confía en que pueda hacerlo antes del comienzo de las clases, aunque considera que el fallo podría haberse evitado. "Podemos entender que haya un error, pero a lo mejor se debería haber estado un poquito más atento a la subida de documentación", ha indicado.

La reivindicación de las familias es la misma que plantearon el pasado curso: que todo el alumnado pueda comenzar las clases en igualdad de condiciones, independientemente del municipio en el que resida. "Esto no va a afectar al alumnado de Badajoz o Mérida, pero las zonas rurales, que son una característica fundamental de nuestro territorio, vuelven a quedar en la picota", ha lamentado.

La preocupación, ha insistido, recae de nuevo sobre las familias que dependen diariamente de este servicio. "Cuando los niños estén en las marquesinas, ¿quién empatiza con nosotros?", se ha preguntado Rengel. "Yo soy mamá, no soy Gobierno ni soy transportista. No tengo que tener en mi cabeza el problema del transporte", ha añadido.

Freampa permanece "expectante" ante las soluciones que pueda activar Educación. Aunque valora la disposición mostrada por la Administración, espera que esa voluntad se traduzca en que todas las rutas estén operativas el 10 de septiembre. La junta directiva de la federación celebrará su reunión habitual de final de verano el próximo 29 de agosto, cuando analizará la situación y las posibles medidas que adoptará si persiste la incertidumbre.

Antonio J. Sánchez

El fallo en el Anexo II bis

El retraso del contrato se ha originado por una contradicción entre dos versiones del Anexo II bis, empleado para valorar la antigüedad y la categoría ambiental de los vehículos. Estos criterios suman 40 de los 100 puntos posibles en la adjudicación de cada ruta.

La corrección, que deja sin efecto las ofertas presentadas, alcanza a 17 expedientes, diez correspondientes a la provincia de Badajoz y siete a Cáceres. El nuevo plazo permanecerá abierto hasta el 9 de septiembre a las 23.59 horas. La documentación administrativa se examinará el día 11 y las ofertas económicas se abrirán el 18, de modo que la licitación ordinaria no podrá estar resuelta al inicio de las clases el 10 de septiembre.

Las 356 rutas cuentan con una financiación superior a 17 millones de euros y proceden de servicios que durante el curso anterior se prestaron mediante contratos de emergencia. A ellas se suman otras 228 rutas incluidas en el acuerdo marco vigente, que no están afectadas por esta incidencia.

Un "error humano"

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha atribuido lo ocurrido a un "error técnico, administrativo y humano". Aunque ha reconocido que "no debería haberse producido", ha asegurado que el transporte escolar funcionará con normalidad desde el 10 de septiembre. "Lo suyo es que no hubiera ocurrido, pero, habiendo ocurrido, lo importante es que se trabaja", ha manifestado.

Abel Bautista en declaraciones a la prensa. / Europa Press

La Junta ha confirmado que la solución inmediata consistirá en adjudicar las rutas mediante contratos de emergencia. Paralelamente, la licitación ordinaria continuará su tramitación y sus contratos sustituirán posteriormente a los provisionales, una vez iniciado el curso.

"Lo normal, lo previsible y lo que va a ocurrir es que esos contratos se adjudiquen por la vía de emergencia, la licitación continúe y posteriormente se adjudique", ha detallado Bautista. El vicepresidente ha insistido en que este mecanismo se encuentra previsto en la legislación y ha defendido que "no tiene que haber ninguna afectación al transporte escolar".

Bautista también ha destacado que los contratos han incorporado una valoración del combustible superior a la referencia del Observatorio de Costes del Ministerio de Transportes y un incremento de las cuantías inicialmente previstas para hacer las rutas más atractivas para las empresas.

El PSOE pide explicaciones

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha exigido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que garantice la cobertura de todas las rutas el 10 de septiembre y evite que las familias comiencen el curso con "la incertidumbre de no saber si sus hijos e hijas tendrán autobús para acudir a clase".

Álvaro Sánchez Cotrina, este vienres, en el chequeo al inicio de la nueva legislatura con el pacto de Gobierno PP-Vox. / EPE

"La Junta ha tenido 365 días para solucionar este problema y deja la respuesta para el último momento. Las familias extremeñas no pueden empezar el curso sin saber si sus hijos tendrán transporte para ir al colegio o al instituto", ha criticado.

En un comunicado, Sánchez Cotrina ha recordado que durante el pasado curso más de 200 rutas quedaron inicialmente vacantes y alrededor de 7.000 alumnos resultaron afectados. También ha recordado que Educación tuvo que recurrir todavía en mayo a contratos de emergencia para mantener determinados servicios.

El dirigente socialista ha reclamado que el Ejecutivo explique "con claridad" la situación de la contratación. "Queremos saber cuántas rutas están hoy sin cubrir, por qué están sin cubrir y qué va a hacer la Junta para garantizar que ningún alumno se quede sin transporte el 10 de septiembre", ha indicado.

Para el PSOE, el transporte escolar resulta especialmente relevante en una comunidad con una elevada dispersión geográfica. "En Extremadura, un autobús escolar es mucho más que un autobús. Es lo que permite que un niño o una niña de un pequeño municipio pueda estudiar en igualdad de condiciones. Si falla el transporte, también falla la igualdad de oportunidades", ha concluido el líder socialista.