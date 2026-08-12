La Bonoloto deja este martes dos premios de más de 81.000 euros

La Bonoloto dejó este martes, 11 de agosto, dos premios de más de 81.000 euros. Los dos boletos acertantes de segunda categoría, con cinco números más el complementario, fueron validados en Salamanca y Rivas-Vaciamadrid (Madrid).

En concreto, cada uno de los acertantes cobrará 81.412,87 euros. Los boletos fueron sellados en la Administración de Loterías número 13 de Salamanca y en la número 1 de Rivas-Vaciamadrid.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 39, 25, 46, 43, 40 y 10, con el 14 como complementario y el 2 como reintegro. La recaudación del sorteo ascendió a 2.535.397 euros.

No hubo acertantes de primera categoría, por lo que el bote generado se pondrá en juego en el próximo sorteo. Un único ganador de máxima categoría podría llevarse entonces 1,8 millones de euros.

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Además, hubo 79 acertantes de tercera categoría, premiados con 1.030,54 euros cada uno, mientras que los 4.277 boletos con cuatro aciertos recibieron 28,55 euros.