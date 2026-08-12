Dos modelos para valorar los autobuses: el fallo que obliga a licitar de nuevo el transporte escolar en Extremadura

El fallo que ha obligado a reiniciar la licitación de 356 rutas de transporte escolar en Extremadura no afecta a los recorridos, los kilómetros, el alumnado ni los precios ofrecidos a las empresas. La equivocación se encuentra en el Anexo II bis, el documento empleado para valorar la antigüedad y la calidad ambiental de los autobuses.

La Plataforma de Contratación publicó dos versiones diferentes de ese mismo anexo. Una estaba integrada en el pliego administrativo y era la jurídicamente válida. La otra se ofrecía separadamente en formato Word editable para que las empresas pudieran cumplimentarla y presentar sus ofertas más fácilmente.

El problema es que ambos modelos solicitaban información distinta y planteaban de manera diferente la valoración de los vehículos. Esta contradicción podía alterar la puntuación obtenida por los licitadores y ha obligado a dejar sin efecto todas las propuestas registradas hasta ahora, ya que las empresas que utilizaron la plantilla editable pudieron formular sus ofertas con información distinta de la exigida en el modelo vinculante del pliego.

"Lo suyo es que no hubiera ocurrido, pero, habiendo ocurrido, lo importante es que se trabaja", ha manifestado el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, que atribuye el fallo a "un error humano" y confía en que el servicio pueda prestarse con normalidad al inicio de curso mediante contratos de emergencia.

Servicio de transporte escolar. / EL PERIÓDICO

Dos modelos diferentes

La plantilla editable pedía a las empresas que identificaran cada autobús mediante su matrícula, número de plazas, fecha de primera matriculación y distintivo ambiental. A partir de esa información se debía calcular la edad media de los vehículos y consignar si contaban con etiqueta 0, ECO, C, B o carecían de distintivo.

Sin embargo, el modelo incluido dentro del pliego administrativo no pedía esa relación individualizada. Exigía que las compañías asumieran el compromiso de utilizar exclusivamente vehículos comprendidos en uno de los intervalos de antigüedad establecidos: autobuses de hasta 60 meses, de 61 a 90 meses, de 91 a 120 meses o de más de 120 meses. Cada opción otorgaba respectivamente 30, 20, 10 o cero puntos.

La misma diferencia aparecía en la calidad ambiental. Mientras que la plantilla editable permitía señalar el distintivo de cada vehículo, el documento válido obligaba a comprometerse con una categoría concreta: 10 puntos para los vehículos de cero emisiones, ocho para los ECO, cuatro para los de categoría C y ninguno para los clasificados como B o sin distintivo.

Además, el pliego establecía que, cuando una empresa ofreciera varios autobuses con etiquetas ambientales diferentes, la puntuación debía calcularse tomando como referencia el vehículo más contaminante. Esta regla no aparecía en el archivo editable.

Cedida

40 puntos en juego

La discrepancia afectaba a dos criterios evaluables automáticamente que suman 40 de los 100 puntos posibles: 30 por la antigüedad de los vehículos y diez por su calidad ambiental. No se trata, por tanto, de una errata formal, sino de una contradicción en la manera de formular y puntuar una parte relevante de las ofertas.

La resolución de corrección publicada por el Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios (Epesec) reconoce que el archivo editable no se correspondía con el Anexo II bis incorporado al pliego administrativo. Al no poder garantizar que todas las compañías hubieran presentado sus propuestas mediante el mismo modelo, Educación ha decidido dejar sin efecto las ofertas anteriores y obligar a las empresas a presentar nuevamente los sobres-archivo 1 y 3.

Hasta el 9 de septiembre

La corrección afecta a los 17 expedientes, diez correspondientes a la provincia de Badajoz y siete a la de Cáceres. El plazo para concurrir, que terminaba inicialmente el 10 de agosto, permanecerá abierto hasta el 9 de septiembre a las 23.59 horas.

La documentación administrativa no se abrirá hasta el día 11 y las ofertas económicas se conocerán el 18 de septiembre. Por tanto, la licitación ordinaria no estará resuelta cuando comiencen las clases, fijadas para el día 10.

Pese a este calendario, la Junta ha asegurado que el transporte escolar estará garantizado desde la primera jornada y que el curso comenzará con "total normalidad". Educación adjudicará inicialmente las rutas mediante contratos de emergencia, mientras continúa la licitación ordinaria. Una vez concluido el procedimiento, los contratos definitivos sustituirán a los provisionales.