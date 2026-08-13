Adif expropiará 247 fincas en Extremadura para electrificar el tramo Mérida-Puertollano

Adif dará un nuevo paso en la electrificación de la línea ferroviaria entre Mérida y Puertollano con la expropiación de 247 fincas en Extremadura, todas ellas situadas en la provincia de Badajoz. Los terrenos son necesarios para construir las instalaciones que suministrarán energía eléctrica a un corredor que conecta la región con Castilla-La Mancha y que forma parte de las actuaciones de modernización previstas dentro del Corredor Atlántico.

Según la resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el procedimiento afecta a parcelas de Cabeza del Buey, Capilla, Castuera, Don Álvaro, Don Benito, Guareña, Quintana de la Serena y Villanueva de la Serena. Los propietarios serán convocados para el levantamiento de las actas previas a la ocupación, trámite que permitirá concretar sobre el terreno las superficies necesarias para ejecutar las actuaciones.

En concreto, la mayor parte de las fincas se concentra en Quintana de la Serena, con 165, alrededor de dos tercios del total. Por su parte, Castuera suma otras 42, mientras que en Villanueva de la Serena figuran 17 y en Cabeza del Buey, 12. Finalmente, el listado se completa con cuatro parcelas en Guareña, otras cuatro en Don Benito, dos en Don Álvaro y una en Capilla.

Una línea clave

El Mérida-Puertollano es una línea ferroviaria convencional de unos 235 kilómetros que permite enlazar Extremadura con Ciudad Real y, desde allí, con otros puntos del centro y el este peninsular. Su modernización tiene especial importancia para el tráfico de mercancías, al formar parte de las conexiones previstas entre el Corredor Atlántico y el Mediterráneo, aunque también está destinada a mejorar las prestaciones para los servicios de viajeros.

La electrificación permitirá que los trenes dejen de depender de la tracción diésel en este recorrido y puedan circular con energía eléctrica. Para hacerlo posible no basta con actuar sobre las vías, sino que es necesario construir subestaciones de tracción, centros de autotransformación y líneas de alta tensión que alimenten toda la infraestructura ferroviaria. Son precisamente estas instalaciones las que hacen necesaria ahora la ocupación de los terrenos incluidos en el expediente.

La actuación se suma a las obras que Adif ha ido desarrollando durante los últimos años en este corredor. Entre ellas figuran la renovación de distintos tramos de vía y las mejoras impulsadas en estaciones como Castuera, Campanario y Almorchón, con intervenciones destinadas tanto a aumentar la capacidad de la línea como a facilitar la circulación de trenes de mercancías de mayor longitud.

Los trámites

Cabe indicar que el expediente expropiatorio llega después de que el proyecto básico de las instalaciones eléctricas se aprobara el pasado 29 de enero Posteriormente, Adif solicitó el 7 de julio el inicio del procedimiento de expropiación forzosa por la vía de urgencia.

No es la primera vez que estas parcelas aparecen vinculadas al proyecto. En noviembre de 2025 ya se sometió a información pública la relación de bienes y derechos afectados para determinar la necesidad de ocupación. El anuncio publicado ahora supone avanzar a una fase posterior, con la citación directa a los propietarios para formalizar las actas previas.

En paralelo, también se han ido completando infraestructuras eléctricas necesarias para alimentar el corredor. Una de las últimas fue la nueva subestación de Don Álvaro, finalizada el pasado mes de junio y destinada, entre otros usos, a atender las necesidades de la red ferroviaria. También se han desarrollado instalaciones de este tipo en otros puntos de Extremadura, como La Serena.

Los plazos

La electrificación del Mérida-Puertollano es una actuación que lleva varios años sobre la mesa y cuyo calendario ha ido evolucionando. Uno de los principales pasos llegó en abril de 2024, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica dio luz verde ambiental al proyecto para adaptar a la tracción eléctrica los aproximadamente 235 kilómetros de línea entre ambas ciudades.

En aquel momento, la integración de esta conexión en la red europea se situaba en el horizonte de 2030, aunque la Junta de Extremadura manifestó que trabajaba con la previsión de que la electrificación pudiera adelantarse a 2027. La planificación del Corredor Atlántico sitúa ahora en 2028 el horizonte para completar la electrificación, mientras que deja para 2030 la implantación del sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario ERTMS.