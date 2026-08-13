Alertan de especulación en el aceite de oliva y exigen precios que cubran costes

APAG Extremadura ASAJA ha denunciado una "situación artificial del mercado" del aceite de oliva que, a su juicio, vuelve a perjudicar principalmente a los productores. La organización agraria considera que los actuales datos de producción, existencias y ventas no justifican el nivel de precios y reclama la intervención de las administraciones para frenar posibles movimientos especulativos.

Juan Metidieri, en la rueda de prensa de esta mañana. / El Periódico

El estrés hídrico amenaza la cosecha

La organización alerta además del fuerte estrés hídrico actual que soporta el olivar tradicional como consecuencia, principalmente, de las sucesivas olas de calor. Si estas condiciones se mantienen, advierte de que durante septiembre podría continuar aumentando la reducción de la cosecha prevista.

APAG Extremadura ASAJA considera que la producción podría reducirse todavía más durante las próximas semanas si persisten las altas temperaturas y la falta de agua, una situación que afectaría especialmente a las explotaciones tradicionales.

Las existencias se sitúan en 568.000 toneladas

Según los datos aportados por la organización, la producción final de la cosecha alcanza un total de 1.300.800 toneladas, mientras que las salidas anuales se sitúan en 1.167.000 toneladas. Las existencias ascienden actualmente a 568.000 toneladas, de las que 329.000 permanecen almacenadas en almazaras.

Las ventas mantienen, además, una evolución muy positiva durante julio, con salidas próximas a las 115.000 toneladas. De continuar esta tendencia, APAG Extremadura ASAJA sostiene que el enlace entre campañas podría situarse entre los más bajos de los últimos años.

APAG apunta a la especulación

Ante este escenario, la organización agraria entiende que los precios deberían subir y sostiene que no existe una explicación para que las cotizaciones permanezcan en los niveles actuales, salvo la especulación. APAG Extremadura ASAJA subraya, además, que los precios percibidos actualmente por los agricultores no permiten cubrir los costes de producción.

La organización recuerda en una nota que uno de los estudios publicados sobre esta cuestión, elaborado por la Junta de Andalucía, situaba en 2023 los costes en cinco euros por kilogramo de aceite. APAG señala que ese cálculo tampoco incorpora las posteriores subidas registradas en insumos como el gasóleo, los fertilizantes o los productos fitosanitarios.

APAG Extremadura ASAJA considera que en estos momentos confluyen varios factores favorables, entre ellos el aumento del consumo y una previsión de menor producción. En este contexto, la organización sostiene que las tensiones sobre los precios deberían ser al alza siempre que no se produzcan importaciones masivas procedentes de países como Túnez o Marruecos.

"Ahora que se han alineado los astros, con aumento de consumo y reducción de producción, se dan las circunstancias para que las tensiones sobre los precios sean al alza", sostiene APAG Extremadura ASAJA, que reclama al Gobierno que evite importaciones que, a su juicio, puedan distorsionar el mercado.

Reclama actualizar oficialmente los costes

Por todo ello, APAG Extremadura ASAJA exige a las distintas administraciones que oficialicen los costes de producción actualizados para que pueda garantizarse el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria y evitar operaciones comerciales por debajo de esos costes.

La organización considera imprescindible disponer de referencias oficiales y actualizadas que reflejen los gastos reales que soportan actualmente los agricultores y tengan en cuenta el encarecimiento acumulado de los principales medios de producción.

Pide mantener la recolección nocturna

APAG Extremadura ASAJA reclama igualmente a la Consejería competente que mantenga la recolección nocturna mecanizada de aceituna en los olivares superintensivos y que no se suspenda esta práctica durante la campaña.

La organización agraria incorpora esta petición entre sus principales reivindicaciones actuales para el sector del olivar extremeño, en un momento marcado por la incertidumbre sobre la próxima cosecha y la evolución de los precios.

Mensaje de tranquilidad por el primer foco de lengua azul

Por otro lado, Juan Metidieri, presidente de esta organización agraria, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" al sector tras detectarse en Navalvillar de Pela (Badajoz) el primer foco de lengua azul registrado este año en Extremadura, al tratarse del serotipo 8.

A preguntas sobre este foco, Metidieri ha asegurado que "no es tan grave" como el serotipo 3 registrado el pasado año. Además, ha destacado que "la mayor parte de la ganadería está vacunada del serotipo 8" y ha apuntado que, si toda la cabaña ganadera estuviera vacunada, "quizás ni ese caso aislado hubiese salido".

Metidieri ha admitido que se trata de una situación "preocupante" para el sector, aunque ha pedido evitar "crear un alarmismo excesivo". En este sentido, ha incidido en que el escenario es diferente al vivido en agosto de 2025 en la zona este de la provincia de Badajoz, cuando el serotipo 3 provocó, según ha recordado, "una elevada mortalidad".

Por ello, ha confiado en que el foco "no sea más" y ha remarcado que la mayoría de la cabaña ganadera está vacunada frente al serotipo 8. "Los animales están inmunizados", ha señalado Metidieri sobre la protección que ofrece la vacunación frente a esta variante de la enfermedad.

Apoyo a los agricultores de Jarandilla de la Vera

APAG Extremadura ASAJA ha trasladado también su apoyo a los agricultores de Jarandilla de la Vera afectados por la rotura de una balsa y por los problemas de suministro de agua que, según denuncia, están provocando que algunos cultivos comiencen a secarse.

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La organización lamenta que los productores estén viendo secarse sus cultivos y critica que, según su versión, todavía no se hayan adoptado desde la Consejería las medidas necesarias para afrontar una situación que los agricultores afectados están sufriendo directamente.