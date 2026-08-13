Suceso
Atracan una sucursal bancaria en un municipio del norte de Cáceres
Una persona ha sustraído una cantidad de dinero de una entidad bancaria sin que se hayan producido heridos
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Una persona ha atracado este jueves una sucursal bancaria de un municipio del norte de Cáceres, según ha confirmado la Guardia Civil. Pasadas las 10.00 horas, recibieron un aviso alertando de este suceso en una localidad cacereña, donde una persona habría accedido al interior de la entidad y sustraído una cantidad de dinero.
Según la información recibida, no se han producido heridos como consecuencia del suceso.
La Guardia Civil ha iniciado una investigación con el objetivo de esclarecer lo ocurrido, identificar y localizar al presunto responsable de los hechos.
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