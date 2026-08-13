La autopsia determinará si un infarto causó la muerte del ciclista hallado en Jaraicejo
La investigación descarta la intervención de terceras personas y se mantienen abiertas las diligencias a la espera de conocer la causa exacta del fallecimiento
La autopsia deberá esclarecer si un infarto pudo estar detrás de la muerte de un ciclista localizado este miércoles en la N-5, dentro del término municipal de Jaraicejo. Por el momento no se ha determinado la causa del fallecimiento, aunque las comprobaciones realizadas no apuntan a la intervención de terceras personas.
La Guardia Civil de la Comandancia de Cáceres ha informado de que el aviso se recibió a las 12.10 horas del miércoles a través de su Central 062. La llamada alertaba de la presencia de una persona aparentemente fallecida en el kilómetro 217 de la N-5, a su paso por el término municipal cacereño.
Los agentes se desplazaron hasta el lugar y comprobaron que se trataba de un ciclista que había fallecido. Los servicios sanitarios movilizados posteriormente confirmaron la muerte.
A la espera del examen forense
La Unidad de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de Cáceres ha abierto diligencias para esclarecer qué ocurrió y determinar la causa del fallecimiento. Las primeras averiguaciones han permitido descartar la intervención de terceras personas, mientras que la causa concreta de la muerte permanece pendiente de la autopsia. Entre las posibilidades que deberá resolver el examen forense se encuentra que el ciclista pudiera haber sufrido un infarto.
Será, por tanto, el resultado de la autopsia el que permita determinar si el fallecimiento tuvo un origen médico. Cabe recordar que durante estos días, buena parte de Extremadura se encuentra en alerta naranja por altas temperaturas, aunque los forenses determinarán lo ocurrido
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