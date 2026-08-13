Los 18 puestos de bombero forestal conductor en Extremadura quedan cubiertos tras convocar a un centenar de aspirantes

La Junta de Extremadura ha cubierto los 18 puestos ofertados de bombero forestal conductor (BFC) mediante el llamamiento telefónico realizado los días 10 y 11 de agosto, según ha informado este jueves UGT Servicios Públicos Extremadura.

El proceso concluyó a las 11.00 horas del 11 de agosto, una vez adjudicada la totalidad de las plazas disponibles. Estas incorporaciones se han tramitado recurriendo a la bolsa de aspirantes constituida tras el correspondiente proceso de oposición.

Para completar la selección fueron convocadas cien personas. UGT ha explicado que, aunque el llamamiento llegó hasta el aspirante que ocupaba el puesto número cien, muchos de los candidatos anteriores no pudieron ser localizados por teléfono al no disponer de cobertura en las zonas de coordinación que habían elegido.

Cinco resultas

La adjudicación de los puestos ha dado lugar a cinco resultas, con distintas fechas de efecto en función de la plaza seleccionada por cada aspirante.

Una vez actualizada la bolsa, se ha excluido temporalmente a quienes han elegido uno de los puestos ofrecidos y a aquellos candidatos que se encontraban en situación de suspensión por estar trabajando ya para la Administración.

Así han cambiado las zonas afectadas por los incendios del verano pasado en Extremadura / Carlos Gil / Toni Gudiel

Tras estos movimientos, la bolsa de oposición mantiene un total de 332 aspirantes disponibles, de acuerdo con los datos difundidos por UGT Servicios Públicos Extremadura.

Varias zonas de coordinación

Las 18 contrataciones ofertadas se distribuían entre seis zonas de coordinación del Infoex: Sierra de Gata, Las Hurdes, Ambroz-Jerte-Tiétar, Cáceres Centro, La Serena y La Siberia. De todas ellas, esta última reunía la mayor oferta, con siete puestos en Bohonal-Helechosa de los Montes, Helechosa de los Montes, Herrera del Duque, Talarrubias y Villarta de los Montes.

Las plazas responden a diferentes circunstancias, entre ellas vacantes, jubilaciones, incapacidades temporales, adscripciones provisionales y liberaciones sindicales. Algunas contemplan una incorporación posterior, al quedar disponibles durante septiembre por la jubilación de sus actuales titulares.