La Bonoloto deja un premio de más de 174.000 euros

El sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 12 de agosto, ha dejado un premio de 174.058,26 euros correspondiente a la segunda categoría (cinco aciertos más el complementario).

El boleto premiado fue validado en Valencia, concretamente en un punto situado en la calle Beethoven, número 4. Se trata del único acertante de segunda categoría registrado en el sorteo.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 46, 33, 19, 23, 30 y 16, con el 44 como complementario y el 8 como reintegro.

En esta ocasión no hubo acertantes de primera categoría, correspondiente a los seis aciertos, por lo que el bote se acumulará para el próximo sorteo. De este modo, un único acertante de primera categoría podría llevarse 2,3 millones de euros.

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La recaudación del sorteo ascendió a 2.781.509,50 euros.