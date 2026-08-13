Los carburantes tiran al alza de la inflación en Extremadura, que vuelve a alcanzar el 3%

Repostar gasóleo en las estaciones de servicio de Extremadura fue, cada día que pasó del mes de julio, casi un céntimo de media más caro que el día anterior. En pleno periodo de vacaciones estivales, cuando más se emplea el vehículo para desplazamientos largos, el litro de este carburante, el más común en el parque automovilístico español, pasó de costar algo más de un euro y medio a rondar los 1,8.

La evolución del IPC anual en Extremadura en los últimos meses (Líneas)

El IPC sube en julio

El Instituto Nacional de Estadística ha dado a conocer este jueves los datos del IPC, que reflejan un significativo aumento de la inflación en el séptimo mes del año, que vino impulsada precisamente por la subida de los combustibles de automoción. En todo el país alcanzó el 3,6% en términos interanuales, cuatro décimas más que en junio. Es su cifra más alta desde mayo de 2024 y una décima por encima de lo estimado inicialmente.

Evolución anual de los precios por grupos de productos (Gráfico de columnas)

Así, el capítulo de transportes, cuya tasa anual subió más de un punto, hasta el 6,2% por el mencionado incremento de los precios de los carburantes, fue el que tuvo una mayor influencia en la evolución del índice. También fue notable la contribución del apartado de vivienda, que marcó una variación anual del 5,7%, un punto por encima de la del mes pasado. Este comportamiento se debió, principalmente, a los precios de la electricidad, que aumentaron más que en el mismo mes de 2025.

En Extremadura, la escalada del IPC anual fue también de seis décimas, hasta el 3%, frontera que alcanza por primera vez desde marzo, primer mes que transcurrió tras el inicio del conflicto bélico en Oriente Medio, cuando fue del 3,5%.

La rebaja del gasóleo

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha confirmado este jueves que la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevará a 20 céntimos por litro en septiembre, frente a los 5 céntimos inicialmente previstos para ese mes, debido a la fuerte subida de su precio en julio. Actualmente el Gobierno está aplicando una rebaja de 10 céntimos.

Según ha precisado el departamento que dirige el extremeño Carlos Cuerpo, el detalle del IPC de julio confirma que la subclase del gasóleo registró una subida interanual de precios del 15,7% en julio, por encima del umbral del 15% previsto en el decreto de medidas para contener el impacto de la guerra en Irán.

Al superarse ese umbral, se activa de forma automática la cláusula de salvaguarda del Plan de Respuesta, por lo que la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevará a 20 céntimos por litro en septiembre.

La gasolina, que en julio se encareció un 7,3% interanual, por debajo del 15%, mantiene el calendario ordinario de retirada gradual, con una rebaja de 5 céntimos por litro en septiembre. "El mecanismo actúa así de forma proporcionada, reforzando la protección solo allí donde la presión de los precios lo justifica", ha subrayado Economía.

Los alimentos moderan su inflación

Por otro lado, "la presión inflacionista no se ha trasladado a los alimentos, para los que la variación interanual fue del 1,6%, tres décimas por debajo de la tasa de junio y un mínimo no visto desde 2021", se ha destacado.

Por grupos de consumo, la evolución del IPC en Extremadura durante julio estuvo marcada por comportamientos dispares. Los mayores incrementos mensuales se registraron en transporte (3,3%), vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,4%) y actividades recreativas, deporte y cultura (1,5%), mientras que vestido y calzado descendió un 10%, un comportamiento habitual en esta época del año por el efecto de las rebajas de verano. También bajaron los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas (-1,1%), cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos (-0,4%) y restaurantes y servicios de alojamiento (-0,3%). En términos interanuales, destacaron especialmente las subidas de transporte (6,9%), vivienda (5,3%), cuidado personal (4,3%) y restaurantes y servicios de alojamiento (3,8%), mientras que los únicos descensos se produjeron en vestido y calzado (-3,2%) y actividades recreativas, deporte y cultura (-1,1%).

La inflación subyacente (sin incluir sus componentes más volátiles, productos energéticos y alimentos no elaborados), marcó el 2,4% anual, dos décimas más que en junio pero seis menos que la nacional (3%).