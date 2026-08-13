Una avería en el aire acondicionado del Alvia a Badajoz obliga a desalojar a los pasajeros en Talavera de la Reina

Los pasajeros del Alvia que viajaban este jueves en la línea Madrid - Badajoz han tenido que ser desalojados en la estación de Talavera de la Reina por una incidencia técnica de climatización, según confirma Renfe. El tren partió a las 16.20 horas de la estación madrileña de Chamartín y tenía previsto su llegada a Badajoz a las 21.15 horas. La avería obligará a modificar el viaje y provocará retrasos en el servicio.

Ante la falta de aire acondicionado, los pasajeros han sido desalojados del convoy y han tenido que permanecer varios minutos en la estación toledana a la espera de una solución y de poder continuar su trayecto. Uno de los pasajeros afectados asegura en declaraciones a este diario que "el interior de los vagones superaba los 38 grados" en una jornada en la que buena parte del país permanece en alerta naranja por altas temperaturas.

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Renfe ha explicado que los viajeros con destino en las paradas más próximas, como Oropesa, Navalmoral de la Mata y Monfragüe, han sido reubicados en el siguiente tren. Para el resto de pasajeros, la compañía gestionará medios de transporte alternativos por carretera. "Cuando la climatización a bordo no está garantizada, se prioriza el confort de los viajeros y se prefiere gestionar medios alternativos", comunica Renfe.