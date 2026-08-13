En plena ola de calor
Una avería en el aire acondicionado del Alvia a Badajoz obliga a desalojar a los pasajeros en Talavera de la Reina
El interior de los vagones superaba los 38 grados, según cuentan testigos afectados
Algunos viajeros tendrán que continuar el trayecto por carretera
Los pasajeros del Alvia que viajaban este jueves en la línea Madrid - Badajoz han tenido que ser desalojados en la estación de Talavera de la Reina por una incidencia técnica de climatización, según confirma Renfe. El tren partió a las 16.20 horas de la estación madrileña de Chamartín y tenía previsto su llegada a Badajoz a las 21.15 horas. La avería obligará a modificar el viaje y provocará retrasos en el servicio.
Ante la falta de aire acondicionado, los pasajeros han sido desalojados del convoy y han tenido que permanecer varios minutos en la estación toledana a la espera de una solución y de poder continuar su trayecto. Uno de los pasajeros afectados asegura en declaraciones a este diario que "el interior de los vagones superaba los 38 grados" en una jornada en la que buena parte del país permanece en alerta naranja por altas temperaturas.
Renfe ha explicado que los viajeros con destino en las paradas más próximas, como Oropesa, Navalmoral de la Mata y Monfragüe, han sido reubicados en el siguiente tren. Para el resto de pasajeros, la compañía gestionará medios de transporte alternativos por carretera. "Cuando la climatización a bordo no está garantizada, se prioriza el confort de los viajeros y se prefiere gestionar medios alternativos", comunica Renfe.
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