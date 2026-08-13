Economía
Las empresas familiares de Extremadura piden menos burocracia para poder crecer y contratar
La AEEF señala también la falta de mano de obra, la fiscalidad, las infraestructuras y el absentismo entre los principales obstáculos para la actividad empresarial en la región
Las empresas familiares de Extremadura sitúan la reducción de la burocracia y la falta de trabajadores entre las principales cuestiones que deberían abordarse para facilitar el crecimiento de la actividad económica y la creación de empleo en la región. Así se desprende de una encuesta realizada por la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF) entre sus asociados durante la última asamblea general de la entidad, celebrada en Trujillo.
La principal reclamación de las compañías consultadas es una simplificación de los trámites administrativos. Las empresas consideran que reducir las cargas burocráticas permitiría acortar los plazos necesarios para poner en marcha nuevos proyectos y rebajar los costes asociados a determinadas gestiones con las administraciones.
A esta preocupación se suma la dificultad para encontrar mano de obra, otro de los problemas que las empresas familiares extremeñas consideran prioritario. Según la asociación, algunas compañías encuentran dificultades para incorporar profesionales con determinados perfiles y reclaman mejoras en el funcionamiento del mercado laboral.
Competitividad
La encuesta recoge además otras cuestiones que, a juicio de las empresas, condicionan su competitividad. Entre ellas aparecen la fiscalidad, las infraestructuras y la conectividad, aspectos que consideran relevantes para favorecer nuevas inversiones y mejorar las condiciones en las que desarrollan su actividad. Las compañías también plantean la necesidad de adoptar medidas frente al absentismo laboral y de reforzar el control sobre las ayudas al desempleo.
La AEEF sostiene que el conjunto de estas medidas permitiría configurar un entorno más favorable para el crecimiento de las empresas familiares y para el mantenimiento y la creación de empleo en Extremadura. La organización defiende que mejorar las condiciones para desarrollar proyectos empresariales contribuiría también a reforzar la actividad económica de la región.
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