Esther Merino: "El verano tiene algo muy especial para el flamenco"

Para Esther Merino, cantaora extremeña y ganadora de la Lámpara Minera 2022, uno de los galardones más prestigiosos del flamenco, agosto transcurre entre festivales, viajes y escenarios. Un mes de mucho trabajo en el que intenta encontrar también tiempo para su familia, especialmente para sus hijos, y algún momento de descanso. Aunque desconectar por completo no entra en sus planes: incluso en vacaciones, asegura, la música sigue presente en forma de nuevas ideas y proyectos.

¿Qué significa para usted "hacer el agosto": ganar más, trabajar mejor o disfrutar más?

-- Para mí, "hacer el agosto" significa aprovechar cada oportunidad y disfrutar de lo que me ofrece este mes. Agosto es una época en la que el flamenco está especialmente vivo y tengo la suerte de seguir encontrándome con el público en muchos escenarios. Es un mes intenso, de mucho trabajo, pero también de muchas satisfacciones. Y si, además, puedo encontrar momentos para compartir con mi familia y descansar un poco, entonces puedo decir que ha sido un agosto perfecto.

¿Qué cambia este mes en su día a día?

-- Cambian, sobre todo, los kilómetros. Hay más festivales, más viajes, más escenarios y, por tanto, menos rutina. Es un mes muy intenso, pero también especialmente ilusionante, porque el verano tiene algo muy especial para el flamenco: las noches, las plazas, los escenarios al aire libre y esa cercanía que se crea con el público. Todo eso hace que cada actuación se viva de una manera diferente.

¿Cuál es su refugio favorito en Extremadura cuando aprieta el calor?

-- Cualquier rincón de mi tierra en el que pueda estar rodeada de los míos. Extremadura tiene lugares maravillosos en los que perderse, desconectar y disfrutar, pero al final he aprendido que el mejor refugio no es tanto un lugar concreto como las personas con las que compartes el tiempo. Estar cerca de mi familia y de mi gente es siempre la mejor manera de sentirme en casa.

¿Es de río o de montaña o, por el contrario, se va a la playa?

-- Me gusta disfrutar de todo, pero, si tengo que elegir, me quedo con la playa. El sonido del mar tiene algo especial que invita a parar, a respirar y a bajar el ritmo. Para mí es una forma maravillosa de desconectar por un momento y recargar energía.

¿Qué mito del verano le gustaría desmontar?

-- Que descansar significa no hacer nada. Creo que hay muchas maneras de descansar. A veces, el mejor descanso consiste simplemente en cambiar de escenario, vivir nuevas experiencias o dedicar tiempo a las personas que durante el resto del año apenas puedes ver todo lo que te gustaría. En mi caso, sobre todo, poder disfrutar de mis hijos y compartir tiempo con ellos.

¿Desconecta en agosto?

-- No, todo lo contrario. Cuando la música forma parte de tu vida es muy difícil desconectar completamente. Incluso cuando estás de vacaciones aparecen ideas, melodías o proyectos casi sin buscarlos. La música siempre está ahí. Lo que sí intento es regalarme momentos de calma, bajar un poco el ritmo y encontrar ese equilibrio entre el trabajo y el tiempo para mí y para los míos.

¿Qué libro está leyendo?

-- Siempre procuro tener un libro entre mis manos. Ahora mismo estoy disfrutando de 'La Dama de la Cartuja', una lectura que me invita a detenerme, a encontrar momentos de calma y a disfrutar de otro ritmo. Algo que, en una profesión como la mía, en la que muchas veces todo sucede muy deprisa, se agradece especialmente.

¿Qué canción resume su mejor verano?

--'Del amanecer', de José Mercé. Es una canción que está unida a uno de los momentos más importantes y emocionantes de mi vida. Cuando estaba dando a luz a mi primer hijo, José Mercé estaba cantando en el Auditorio Ricardo Carapeto y desde el Materno Infantil podíamos escucharlo. Por eso, cada vez que vuelve a sonar, inevitablemente me lleva a aquel momento. Es una canción que para mí transmite libertad y nostalgia, pero, sobre todo, guarda un recuerdo muy especial de mi vida.

¿Gazpacho o salmorejo, tortilla de patatas con o sin cebolla, cerveza o vino blanco?

-- Salmorejo, tortilla de patatas con cebolla y una buena copa de vino blanco bien frío. En eso lo tengo bastante claro.

¿A quién invitaría a compartir unos días de verano en Extremadura y qué plan le propondría?

-- Invitaría a cualquier persona que todavía no conozca Extremadura. Le propondría descubrirla sin prisas: recorrer nuestros pueblos, disfrutar de nuestra gastronomía y nuestros paisajes, conocer nuestras playas de interior y, por supuesto, terminar el día disfrutando de una buena noche de flamenco. Tenemos muchísimo que enseñar y estoy convencida de que quien viene una vez a Extremadura siempre se queda con ganas de volver.

Cuando llegue septiembre, ¿qué le gustaría poder decir que ha conseguido este agosto?

-- Me gustaría poder decir que he seguido creciendo como artista sin dejar de disfrutar del camino. Que cada escenario me ha aportado algo, que he conseguido emocionar al público y que yo también me he llevado algo de cada encuentro. Y si, además, he podido crear recuerdos bonitos y compartir momentos con las personas que quiero, sentiré que ha sido un verano que realmente ha merecido la pena.

Fuente: La Crónica de Badajoz