¿Qué debes hacer si notas molestias en la vista tras el eclipse? Así puedes comprobar si ha dejado huella en tus ojos

Este miércoles todas las miradas se dirigieron al cielo en distintos puntos de Extremadura para disfrutar de uno de los fenómenos astronómicos más esperados. Aunque la ocultación del Sol no alcanzaría la totalidad en la región, pocos quisieron perderse la cita y calles, plazas y miradores se llenaron de curiosos. Las reglas, sin embargo, llevaban días repitiéndose: mirar directamente al Sol sin la protección adecuada podía provocar lesiones oculares.

Las gafas homologadas se convirtieron así en compañeras inseparables durante el eclipse. Pasado el espectáculo, la pregunta cambia: ¿habrá seguido todo el mundo las recomendaciones o comenzarán ahora a aparecer las consecuencias de alguna observación imprudente?

Por el momento, las primeras horas posteriores al eclipse dejan tranquilidad en Cáceres. Desde Óptica Mundis, ubicada en la capital cacereña, señalan que hasta ahora no han atendido a ninguna persona que haya acudido por problemas de visión relacionados con la observación del fenómeno.

Primeras horas sin consultas por el eclipse

La ausencia de incidencias supone una buena noticia después de varios días en los que especialistas e instituciones insistieron en la importancia de utilizar gafas específicamente homologadas y evitar cualquier método casero para mirar directamente al Sol.

La expectación hacía pensar también en la posibilidad de que ópticas y consultas recibieran durante las horas posteriores a personas preocupadas por molestias o cambios en su visión. Al menos en este establecimiento cacereño, esa llegada de pacientes no se había producido durante las primeras horas.

Desde Óptica Mundis apuntan que, si a lo largo de la jornada aparece alguna demanda relacionada con molestias leves, productos como gotas hidratantes o calmantes podrían encontrarse entre los más solicitados. Sin embargo, establecen una diferencia clara cuando existen síntomas que puedan hacer sospechar de un problema de mayor importancia.

La retina necesita un especialista

Una posible lesión de la córnea o de la retina no debe abordarse únicamente intentando aliviar las molestias. En estos casos, desde la óptica recuerdan que el primer paso debe ser acudir a un oftalmólogo, que será quien pueda examinar el ojo, determinar si existe algún daño y establecer, cuando corresponda, el tratamiento adecuado.

Precisamente por ello, las horas posteriores al eclipse no son el momento de bajar completamente la guardia. Haber terminado la observación sin molestias no significa necesariamente que pueda descartarse cualquier problema.

Existen determinadas señales que deben servir como aviso. Entre ellas se encuentra comenzar a percibir visión borrosa o una mancha en la zona central del campo visual, observar que las líneas que deberían ser rectas aparecen deformadas o desarrollar una sensibilidad a la luz que anteriormente no existía.

Si aparece cualquiera de estos cambios, la recomendación pasa por solicitar una valoración oftalmológica en lugar de esperar simplemente a comprobar si desaparece por sí solo. Una revisión permitirá determinar el estado del ojo y descartar o detectar una posible lesión.

Los síntomas pueden tardar en dar la cara

Existe además un aspecto que obliga a mantener la atención durante los próximos días es que un problema ocular relacionado con la exposición solar no tiene necesariamente que hacerse evidente inmediatamente después de mirar al Sol.

Algunos síntomas pueden manifestarse posteriormente. Esto significa que una persona puede haber terminado el eclipse convencida de que todo está bien y comenzar más tarde a percibir alteraciones que antes no estaban presentes.

De ahí que quienes contemplaron el fenómeno deban prestar atención a cualquier cambio respecto a su visión habitual. No se trata de alarmarse ante cualquier pequeña molestia, sino de identificar alteraciones nuevas y, especialmente, aquellas que afecten a la nitidez o a la zona central de la visión.

La precaución cobra todavía mayor importancia entre quienes sospechen que pudieron mirar directamente al Sol en algún momento sin la protección apropiada o utilizaron las gafas de manera incorrecta.

Del cielo al espejo

Durante semanas, buena parte de las recomendaciones se concentraron en explicar cómo mirar hacia arriba. Ahora comienza una segunda fase mucho menos espectacular, pero igualmente importante que consiste en comprobar que, una vez recuperada la luz habitual, los ojos de cada observador continúan viendo exactamente como antes.

Las primeras horas en Cáceres transcurren sin una llegada de afectados a las ópticas, pero todavía habrá que permanecer atentos a la evolución durante los próximos días. El eclipse ya desapareció del cielo extremeño; cualquier sombra que aparezca ahora en la visión, en cambio, no debería convertirse en un recuerdo que se deje pasar.