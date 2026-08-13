Extremadura lleva la lucha contra la obesidad infantil al recreo de más de 27.000 alumnos

La lucha contra la obesidad infantil también se libra en las aulas y en los recreos. Más de 27.000 alumnos extremeños participaron durante el último curso en el programa con el que la Junta de Extremadura trata de fomentar una alimentación saludable y la práctica de ejercicio físico entre los escolares, una iniciativa que alcanzó en 2025/2026 sus mejores cifras desde que comenzó a desarrollarse hace más de dos décadas.

En concreto, el Programa de Educación para la Salud frente a la Obesidad Infantil y Juvenil llegó a 27.022 estudiantes de 226 centros educativos y contó además con la implicación de 1.274 docentes y profesionales no docentes. La participación es voluntaria y abarca desde segundo de Educación Infantil hasta primero de Bachillerato, además de centros de educación especial, Formación Profesional Básica y algunos de educación de adultos.

La directora general de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud (SES), Yolanda Márquez, ha dado a conocer este miércoles el balance de la iniciativa y ha avanzado algunas de las novedades que se incorporarán cuando arranque el curso 2026/2027. Una de ellas será una coreografía grupal para fomentar la actividad física entre los alumnos, que se sumará a propuestas ya existentes como las rutas.

También habrá cambios en la parte dedicada a la alimentación. Los escolares podrán elaborar un recetario saludable y seguirán participando en talleres para aprender a interpretar las etiquetas de los productos que encuentran en el supermercado. El programa elige además cada curso un alimento sobre el que centra parte de las actividades. Si durante 2025/2026 el protagonista fue el aceite de oliva, después de haber dedicado la edición anterior al pescado, el próximo turno será para el tomate.

Para años posteriores, Salud Pública estudia incorporar otros productos ligados a la región, como la fruta de hueso extremeña. "Queremos que los alumnos conozcan nuestros alimentos extremeños", ha explicado Márquez, quien ha defendido la utilidad de trabajar estos hábitos desde edades tempranas para intentar que se mantengan posteriormente durante la vida adulta.

Estrategia más amplia

La Junta enmarca esta iniciativa dentro de una estrategia más amplia frente al sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo, que incluye campañas para favorecer el consumo de alimentos frescos y de proximidad, actividades comunitarias de ejercicio físico y acciones formativas para profesionales sanitarios y educativos.

La directora general ha subrayado que la obesidad infantil tiene múltiples causas y que combatirla requiere actuar más allá del sistema sanitario. En ese sentido, ha señalado a los centros educativos como un espacio especialmente importante porque permiten llegar a los menores con independencia de la renta de sus familias.

Márquez se ha referido a los resultados del estudio Aladino, realizado por el Ministerio de Sanidad mediante mediciones de peso y talla. La última edición, correspondiente a 2023, reflejó un ligero descenso del sobrepeso y la obesidad infantil en España, aunque con diferencias en función del nivel socioeconómico de los hogares. El estudio no ofrece resultados desglosados para Extremadura.

El exceso de peso durante la infancia y unos bajos niveles de actividad física pueden aumentar a largo plazo el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, hipertensión o diabetes tipo 2, entre otros problemas de salud. De ahí que el SES insista en introducir cambios sencillos desde edades tempranas.

Más frutas y verduras, menos productos ultraprocesados, caminar siempre que sea posible o sustituir el ascensor por las escaleras forman parte de esas recomendaciones. "Pequeños cambios generan grandes beneficios", ha resumido la directora general de Salud Pública.