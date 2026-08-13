Las gafas del eclipse no son de usar y tirar: estas son las claves que indican los oftalmólogos para conservarlas

Ahora que el eclipse ha terminado, ¿qué hacer con las gafas homologadas que durante los últimos días llegaron a convertirse casi en un objeto imprescindible? Quienes consiguieron hacerse con unas después de jornadas de elevada demanda pueden guardarlas sin necesidad de condenarlas a un cajón lleno de polvo.

La buena noticia es que no tienen por qué ser de un único uso: correctamente conservadas podrán volver a salir de su funda en próximos eclipses y, para quienes no quieran almacenarlas, también existe la posibilidad de darles una segunda vida mediante el reciclaje.

La proximidad de nuevas citas astronómicas hace especialmente interesante conservarlas. Extremadura volverá a mirar al cielo el 2 de agosto de 2027, cuando llegará el segundo de los tres eclipses que forman la denominada tríada ibérica de 2026-2028.

Guardarlas hoy para volver a utilizarlas

La oftalmóloga Cristina Lillo confirma que las gafas utilizadas durante el eclipse pueden conservarse para próximos fenómenos "siempre que se mantengan en perfectas condiciones". Más que fijarse únicamente en cuánto tiempo ha transcurrido, la clave estará en comprobar cómo ha envejecido el filtro encargado de proteger los ojos.

Por ello, recomienda almacenarlas en un lugar seco, protegido de la humedad y sin colocar objetos encima que puedan deformarlas o deteriorar la zona filtrante. Una funda o un sobre rígido puede convertirse así en el mejor lugar para esperar hasta la próxima ocasión.

Recorrido de la franja en la que será visible el eclipse total de 2027, junto con las duraciones de la totalidad. / Instituto Geográfico Nacional

También conviene evitar doblarlas, ejercer presión sobre los filtros, desmontar sus componentes o guardar las gafas junto a objetos capaces de rayar o perforar las láminas protectoras.

Antes de volver a utilizarlas será necesario examinarlas detenidamente. Lillo aconseja comprobar que el filtro continúa correctamente adherido, no presenta arañazos, perforaciones o desperfectos y mantiene su estructura original. Si existe cualquier duda sobre su estado, lo prudente será sustituirlas.

¿Las gafas para eclipses caducan?

No existe, según explica la especialista, una fecha de caducidad única aplicable a todas las gafas. Por ello, si el fabricante establece expresamente un periodo de utilización o una fecha límite, la recomendación es respetar siempre esas indicaciones.

Lillo considera que unas gafas correctamente conservadas podrían utilizarse para las próximas citas de 2027 y 2028, siempre que una revisión previa confirme que siguen intactas. La edad del producto, por tanto, no debería ser el único criterio, sino que es el estado del filtro resulta fundamental para decidir si puede volver a emplearse con seguridad.

Así se verá el eclipse de 2027 desde Cáceres y Badajoz. / Instituto Geográfico Nacional

Extremadura ofrecerá precisamente oportunidades muy próximas para recuperarlas. El 2 de agosto de 2027 tendrá lugar otro eclipse total de Sol, que iniciará en torno a las 9:42 horas en ambas provincia. Sin embargo, la magnitud del eclipse será diferente en cada caso. Mientras que en Cáceres el Sol se ocultará en un 91%, en Badajoz la cifra asciende ligeramente, con un 93% de magnitud.

Un año después, el 26 de enero de 2028, un eclipse anular completará la tríada. Después habrá que esperar bastante más, ya que el siguiente eclipse solar visible desde Extremadura no llegará hasta 2053.

Y si no quieres guardarlas, al contenedor correcto

Para quienes no tengan intención de reutilizarlas, existe otra posibilidad. Ecoembes ha difundido recomendaciones específicas para desechar correctamente las gafas de eclipse, haciendo hincapié en que no todas sus partes deben acabar necesariamente en el mismo lugar.

Si el modelo permite separar sus componentes, la montura de cartón debe depositarse en el contenedor azul, mientras que el filtro utilizado para proteger los ojos debe introducirse en el contenedor de resto.

Cuando las diferentes partes no puedan separarse, las gafas completas deberán depositarse también en el contenedor de resto. Ecoembes advierte especialmente de un error que puede resultar intuitivo, y es que, a pesar del aspecto de algunos filtros, no deben tirarse al contenedor amarillo.

Antes de recurrir a esta opción, la organización recomienda valorar su reutilización si continúan en buen estado. Incluso quienes no quieran conservarlas pueden plantearse su entrega a centros educativos o asociaciones que puedan emplearlas en futuras actividades astronómicas.

Del cajón al próximo eclipse

Las gafas que ayer permitieron contemplar uno de los grandes acontecimientos astronómicos del año no tienen por qué terminar hoy convertidas en un residuo.

Un sobre rígido, un lugar seco y una revisión antes del próximo uso pueden ser suficientes para conservarlas hasta que el cielo vuelva a dar una razón para sacarlas. Y esa espera será especialmente corta, ya que en menos de un año la región volverá a tener una nueva cita con la sombra de la Luna.