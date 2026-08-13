Herido grave un hombre de 48 años tras caer del remolque de un camión en Alagón del Río

Un hombre de 48 años ha resultado herido grave este jueves tras caer del remolque de un camión en una finca de Alagón del Río (Cáceres).

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura, el accidente, de carácter laboral, se ha producido sobre las 8:00 horas en la finca La Canaleja, cuando el conductor del camión ha caído desde el remolque.

Hasta el lugar se han desplazado varios servicios asistenciales del Servicio Extremeño de Salud (SES) y una patrulla de la Guardia Civil.

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El hombre ha sufrido una fractura abierta de tibia y peroné y ha sido trasladado en estado grave al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia (Cáceres).