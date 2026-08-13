Iberdrola contrató por 70 millones con 115 empresas extremeñas en 2025

Iberdrola contrató durante 2025 por cerca de 70 millones de euros con 115 empresas extremeñas, un volumen de compras que creció un 14% respecto al ejercicio anterior. Los encargos estuvieron vinculados a proyectos de energías renovables, redes eléctricas, almacenamiento energético y electrificación.

Entre los proveedores figuran compañías de perfiles muy distintos, desde ingenierías y fabricantes de equipos hasta constructoras, instaladoras, empresas de obra civil, mantenimiento, transporte, logística, digitalización o asesoramiento ambiental.

Carlos Gil

Faramax e Incalexa, entre los proveedores

Uno de los ejemplos es Faramax, con sede en Malpartida de Plasencia, especializada en la fabricación de transformadores de potencia. La empresa ha trabajado como proveedora en proyectos fotovoltaicos de Iberdrola como Campo Arañuelo y Cedillo. También aparece Incalexa, seleccionada para formar parte del grupo de empresas instaladoras encargado de desarrollar infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos en España.

La compañía energética enmarca estas contrataciones en una actividad más amplia en la comunidad y calcula que su impacto económico en Extremadura alcanzó los 1.000 millones de euros durante los dos últimos años, sumando inversiones, contratación de empresas, actividad industrial asociada a sus proyectos y aportación fiscal.

Más de 170 millones en aportación fiscal

Solo en 2025, Iberdrola asegura que su aportación fiscal en Extremadura superó los 170 millones de euros, un 6% más que un año antes. En el conjunto de la última década, la compañía cifra en 4.400 millones de euros su contribución económica acumulada en la región y en unos 2.700 millones las inversiones movilizadas durante ese periodo.

La presencia de Iberdrola en Extremadura se apoya además en cerca de 5.000 megavatios de potencia renovable instalada, una extensa red eléctrica y distintos proyectos vinculados al almacenamiento energético. Entre ellos se encuentra la batería instalada en el complejo de Campo Arañuelo, en Belvís de Monroy, que la compañía presenta como la mayor instalación de almacenamiento mediante baterías de España.

El aumento de las compras a proveedores extremeños se produce así en paralelo al desarrollo de nuevas infraestructuras y a la participación de empresas de la región en contratos de mayor dimensión, tanto dentro como fuera de Extremadura.