PIDE denuncia la "gravísima falta de planificación" de la Junta de Extremadura con el transporte escolar

El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) ha denunciado este jueves la "gravísima falta de planificación" de la Junta de Extremadura con respecto al transporte escolar, cuya licitación no estará lista el primer día lectivo por un error en los pliegos de contratación. El colectivo teme que se repita la situación que se vivió en septiembre de 2025, con miles de alumnos esperando en las marquesinas por falta de autobús.

"Es un golpe a la línea de flotación de igualdad de oportunidades", afirma PIDE, puesto que el transporte escolar no solo permite al alumnado acudir a los centros educativos: también facilita el acceso a comedores escolares y otros servicios que resultan indispensables para las familias con menos recursos. A ello se añade el problema de conciliación en los casos en los que los dos progenitores trabajan.

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Un problema "recurrente"

Para PIDE, es "gravísimo" que la Consejería de Educación y Formación Profesional no haya resuelto un problema que, según sostiene, ha sido provocado por su propia falta de planificación. La organización considera que la situación podría haberse evitado adelantando las negociaciones, los plazos y los controles.

"Aún es más grave que los responsables educativos no se hayan adelantado a un problema recurrente para evitar que se reprodujera", ha señalado el sindicato, que aprecia una falta de planificación y eficacia que no debería repetirse.

PIDE ha acusado además a la Administración educativa de seguir un procedimiento que considera heredado del anterior equipo de la consejería: no reconocer los errores políticos, atribuir los problemas a fallos técnicos o informáticos y presionar al sector afectado cuestionando su responsabilidad.

Ante este escenario, el sindicato ha instado a la Junta a "reunirse mañana, tarde y noche" para encontrar una solución que permita que el curso comience con normalidad. También ha alertado del "hartazgo" de la comunidad educativa ante problemas enquistados y el perjuicio que, a su entender, están causando a los centros públicos.

Fotogalería | Segundo día de clase en Extremadura sin transporte escolar / Carlos Gil

Homologación salarial

PIDE ha relacionado la situación del transporte escolar con la negociación para la homologación salarial de los docentes extremeños. Según la organización, este proceso parece dirigirse igualmente hacia "el fracaso y el conflicto" debido a la falta de una negociación real, el enquistamiento del problema y unas propuestas que considera inaceptables.

El sindicato sostiene que el profesorado de Extremadura se encuentra entre los peor pagados del conjunto de las comunidades autónomas y ha criticado que la Consejería de Educación esté apurando los plazos antes de la última reunión prevista sobre esta cuestión, convocada para el próximo 31 de agosto.

La organización ya anticipa dificultades en ese encuentro y acusa a la consejería de "apurar los plazos de mala fe, como siempre". PIDE ha reclamado una solución tanto para el transporte escolar como para el resto de asuntos que puedan condicionar el desarrollo normal de las clases.