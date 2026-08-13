El PSOE acusa a la Junta de llegar "tarde y mal" ante el primer foco de lengua azul en Extremadura

La portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Socialista, Blanca Martín, ha denunciado este jueves que el primer foco extremeño de lengua azul del año, detectado en una explotación ovina de Navalvillar de Pela, "confirma lo que el PSOE ya advirtió hace semanas, que la Junta de Guardiola llega tarde y mal". El caso afecta a cinco animales de una explotación con 1.287 cabezas sensibles.

El PSOE cuestiona los fondos para vacunación

Martín ha recordado que su grupo parlamentario ya había advertido de que los 600.000 euros previstos por la Junta de Extremadura para la vacunación contra la lengua azul eran, a su juicio, insuficientes y que el Ejecutivo autonómico había actuado tarde y sin planificación. "Lo advertimos cuando todavía estábamos a tiempo de reforzar la prevención y hoy tenemos el primer foco del año en Extremadura", ha señalado la diputada socialista a través de una nota.

Frente a esa partida, el PSOE planteó destinar tres millones de euros a la compra y administración de vacunas, una cantidad cinco veces superior a la presupuestada por el Ejecutivo regional, según ha recordado la portavoz socialista de Agricultura.

"Nosotros hicimos nuestro trabajo, advertimos, pusimos una cifra encima de la mesa y planteamos una solución concreta. La Junta decidió no escuchar y ahora nos encontramos con un nuevo foco", ha afirmado Martín.

Preocupación por la brucelosis en Badajoz

La parlamentaria socialista también ha mostrado preocupación por los focos de brucelosis bovina registrados en la provincia de Badajoz por la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE) del Ministerio de Agricultura, uno de ellos en una explotación de Alburquerque y otro en el término municipal de Badajoz.

"Estamos ante una situación que exige máxima vigilancia y respuesta rápida de la Junta para evitar que estos focos puedan extenderse y generar nuevas dificultades a nuestros ganaderos", ha advertido Blanca Martín sobre los casos de brucelosis detectados.

Reclama más vigilancia epidemiológica

Ante esta situación, la portavoz socialista ha reclamado al Ejecutivo autonómico que refuerce la vigilancia epidemiológica y los medios destinados a la prevención y el control, además de mantener una comunicación permanente con las explotaciones y con el conjunto del sector ganadero extremeño.

"No podemos permitir que la falta de previsión y de recursos termine poniendo en riesgo la sanidad de nuestra cabaña ganadera y la viabilidad de las explotaciones", ha añadido Martín.

El coste de las vacunas

La diputada ha defendido que, durante los gobiernos socialistas en Extremadura, la vacunación era gratuita frente a la lengua azul y su aplicación por los servicios veterinarios no suponía un coste para los ganaderos. Martín sostiene que el actual Ejecutivo autonómico ha trasladado al sector parte de ese gasto.

"Estamos hablando de proteger nuestra cabaña ganadera y de evitar que sean los ganaderos quienes paguen las consecuencias de la falta de planificación de la Junta. No se puede pedir al sector que afronte solo el coste de una enfermedad que afecta al conjunto de la ganadería extremeña", ha subrayado la portavoz socialista.

Exige reforzar los recursos de inmediato

Martín ha exigido al Gobierno de María Guardiola que refuerce de inmediato los recursos destinados a la vacunación, garantice la cobertura necesaria en las explotaciones y adopte las medidas de prevención y vigilancia necesarias para tratar de evitar la propagación del virus.

La portavoz de Agricultura del PSOE también ha reclamado intensificar el seguimiento sanitario de los focos de brucelosis detectados en la provincia de Badajoz y mantener las actuaciones necesarias para reducir el riesgo de extensión de la enfermedad.

"La lengua azul ha vuelto y el Gobierno llega tarde. Ya lo advertimos, ya lo denunciamos y ya propusimos una solución. Ahora no caben excusas; hay que proteger al ganado y hay que proteger a los ganaderos", ha concluido Blanca Martín.