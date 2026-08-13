Los transportistas extremeños dudan si acudir a los contratos de emergencia de las rutas escolares

Los transportistas extremeños miran con reserva los contratos de emergencia que prepara la Junta para garantizar las rutas escolares el próximo 10 de septiembre. Las empresas podrán optar posteriormente a la licitación ordinaria, pero el sector advierte de que prestar el servicio durante apenas unos meses no ofrece estabilidad suficiente para afrontar la compra de autobuses y la contratación de conductores.

"Las empresas invierten cientos de miles de euros en comprar vehículos nuevos para prestar un servicio durante unos meses. No compensa", ha señalado Nerea Carpintero, portavoz de Empresarios de Transporte Asociados (Etransa), colectivo que aglutina a medio centenar de empresas extremeñas del sector del transporte por carretera.

Alumnos del transporte escolar entran en el instituto de San Roque en Badajoz. / Santi García

La portavoz ha insistido en que la contratación provisional genera "incertidumbre y poca estabilidad" en un sector que necesita realizar importantes desembolsos antes de comenzar a prestar el servicio. A la adquisición de los vehículos se suman la contratación de conductores, el mantenimiento, los seguros y el resto de los costes necesarios para atender cada recorrido.

Aunque una misma compañía puede asumir una ruta mediante la vía de emergencia y optar después al contrato ordinario, no tiene garantías de que esa ruta finalmente se le vaya a adjudicar, a lo que se suma que la licitación actual comprende únicamente el curso 2026/2027. "Son diez meses de colegio y el verano que viene, otra vez a licitar", ha resumido Carpintero.

Al menos un 60% con ofertas

La Junta recurrirá a la vía de emergencia después de que un fallo en la documentación haya obligado a dejar sin efecto las ofertas presentadas para 356 rutas y ampliar hasta el 9 de septiembre el plazo de la licitación ordinaria. "Era algo que se podía esperar. Los plazos eran muy escasos y, al menor problema, no quedaba otra opción que sacar los contratos por emergencia", ha indicado Carpintero.

Etransa calcula que al menos el 60% de las rutas había recibido ofertas antes de detectarse la contradicción entre la plantilla editable facilitada a las empresas y el modelo oficial incorporado al pliego administrativo. Todas esas propuestas han quedado sin efecto y las compañías deberán presentar nuevamente parte de la documentación. "Había muchas empresas que habían licitado y estaban interesadas en la prestación del servicio", ha explicado la portavoz.

E. P. E.

Hay que recordar que el nuevo contrato para el periodo 2026/2027 mejoraba hasta un 25% las tarifas para evitar que la situación vivida en septiembre de 2025, con miles de alumnos esperando en las marquesinas, volviera a repetirse. La Consejería de Educación ha actualizado los precios conforme a los últimos datos del Observatorio de Costes del Ministerio de Transportes, ha incrementado un 24,76% las tarifas de las rutas de categoría B y ha introducido un margen adicional para cubrir posibles encarecimientos del combustible. En concreto, establece una referencia de 1,30 euros por litro, cifra un 16,4% superior a los 1,1172 euros referenciados por el organismo estatal.

El procedimiento ahora retrasado comprende 356 rutas, dotadas con un presupuesto superior a 17 millones de euros, cinco millones más que en la contratación anterior. Estos servicios atienden a unos 10.000 de los 18.000 alumnos que cada año necesitan transporte escolar en Extremadura. Al margen de esta licitación quedan otras 228 rutas que continúan operando bajo el acuerdo marco vigente y que no están afectadas por esta problemática.

Dos recursos presentados

Al margen del fallo técnico, Carpintero ha informado que dos asociaciones del sector habían recurrido la licitación. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha admitido a trámite la denuncia, pero ha desestimado las medidas cautelares y el expediente sigue su curso, ahora con la corrección y los nuevos plazos marcados por la Consejería de Educación.

El plazo de presentación de ofertas finalizará el 9 de septiembre a las 23.59 horas, apenas unas horas antes del inicio de las clases. La documentación administrativa se examinará el día 11 y las ofertas económicas se abrirán el 18, por lo que los contratos ordinarios no podrán estar adjudicados en la primera jornada lectiva.

Riesgo de desinterés

Etransa teme que la falta de continuidad reduzca progresivamente el número de compañías interesadas en el transporte escolar. "La incertidumbre y la falta de estabilidad generan precariedad, falta de interés y, al final, nadie va a querer prestar este tipo de servicios", ha advertido su portavoz.

"El sector necesita estabilidad y seguridad en la prestación durante un tiempo suficiente para poder afrontar los gastos", ha recalcado. En condiciones habituales, según ha explicado Carpintero, los contratos suelen extenderse durante dos años y contemplar la posibilidad de otros dos de prórroga, frente a la duración limitada del procedimiento actual.