Educación espera cubrir en cinco días las 356 rutas abocadas a la contratación de emergencia

La Consejería de Educación y Formación Profesional espera cubrir en los próximos cinco días las 356 rutas de transporte escolar abocadas a la contratación de emergencia. Las empresas disponen hasta las 12.00 horas del próximo lunes 17 de agosto para presentar sus ofertas, con el objetivo de que el servicio esté operativo cuando comiencen las clases el próximo 10 de septiembre.

El Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios (Epesec) ha activado esta vía excepcional ante la imposibilidad de concluir a tiempo los 17 expedientes de contratación publicados en julio. Tras el fallo detectado en el Anexo II bis, que ha retrasado un mes la licitación, la documentación administrativa de esos concursos no se examinará hasta el 11 de septiembre y las ofertas económicas se abrirán el día 18, por lo que las adjudicaciones definitivas llegarían después del inicio del curso.

E. P. E.

La contratación de emergencia busca cubrir provisionalmente todos los recorridos afectados por el contratiempo, un total de 356 rutas que utilizan a diario unos 10.000 estudiantes. Su duración dependerá de lo que ocurra finalmente con la licitación ordinaria: los contratos decaerán a medida que se adjudiquen los expedientes correspondientes y entren en vigor los nuevos servicios. En aquellas rutas en las que el procedimiento ordinario no llegue a resolverse, la contratación de emergencia podrá mantenerse hasta la finalización de curso 2026/2027.

Reservas del sector

Esa duración incierta constituye precisamente una de las principales reservas planteadas por los transportistas. Una empresa puede asumir ahora una ruta y concurrir posteriormente al concurso ordinario, pero no tiene garantías de resultar adjudicataria. El sector advierte de que esa falta de continuidad dificulta afrontar la compra de autobuses, la contratación de conductores y los gastos de mantenimiento, seguros y combustible.

La nueva convocatoria se ha canalizado mediante invitaciones remitidas directamente a las empresas, en lugar de publicarse como un procedimiento ordinario en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Educación sostiene que la comunicación se ha dirigido a todas las compañías para que puedan optar a cualquiera de las rutas, "y garantizar de esta forma el transporte escolar el próximo 10 de septiembre".

Fotogalería | Segundo día de clase en Extremadura sin transporte escolar / Carlos Gil

Dos recursos pendientes

La fecha clave será el lunes 17 de agosto, cuando a las 12.00 horas finalizará el plazo para presentar ofertas y el Epesec podrá comprobar cuántas de las 356 rutas ahora en el aire han encontrado empresa. Los contratos comenzarán a ejecutarse el 10 de septiembre y estarán vigentes hasta que cada recorrido sea adjudicado mediante el procedimiento ordinario, aunque este calendario puede verse condicionado por un segundo factor: la resolución de los dos recursos que se han presentado a la licitación ordinaria.

La Comisión Jurídica de Extremadura ha rechazado suspender cautelarmente el procedimiento, que sigue adelante con los nuevos plazos marcados por la Junta, pero todavía no se ha pronunciado sobre el fondo de los recursos. Si estima las impugnaciones presentadas por dos empresas del sector, los contratos de emergencia podrían prolongarse hasta el final del curso 2026/2027, cuando vence también el acuerdo marco vigente al que todavía están sujetas otras 228 rutas ajenas a este expediente.