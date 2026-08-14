La brucelosis obliga a sacrificar más de 2.600 vacas en cuatro explotaciones de Extremadura

La aparición de brucelosis bovina en cuatro explotaciones extremeñas obligará al sacrificio de 2.635 reses si se confirman todos los positivos detectados hasta ahora. Dos de las granjas, que suman 444 animales, cuentan ya con la confirmación del Laboratorio Nacional de Referencia de Santa Fe, en Granada, mientras que otras dos han dado positivo en los controles de la Junta y están pendientes todavía de esa verificación oficial.

El foco se concentra en una zona próxima a la frontera con Portugal y ha llevado a la Administración autonómica a desplegar controles en más de un centenar de explotaciones situadas dentro de un radio de diez kilómetros. Hasta este jueves, se habían realizado alrededor de 15.000 pruebas y los resultados disponibles de más de medio centenar de ganaderías eran negativos.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, ha explicado este viernes que las dos explotaciones ya confirmadas cuentan con 322 y 122 vacas, respectivamente. A ellas se añaden otras dos explotaciones, de 122 y 1.989 animales, en las que los análisis realizados por los servicios autonómicos han resultado positivos, aunque están pendientes del laboratorio nacional.

De confirmarse estos dos últimos casos, el vaciado sanitario afectaría a las cuatro explotaciones y supondría el sacrificio de las 2.635 cabezas de ganado que albergan. García ha insistido en que se trata de un foco "muy localizado", por lo que ha confiado en que pueda estar erradicado a finales de agosto o principios de septiembre.

Radio de seguridad

Cabe destacar que Extremadura cuenta con unas 475.000 vacas de carne y España mantiene desde 2022 el estatus de país oficialmente indemne de brucelosis bovina. La detección de los casos ha activado las medidas previstas en el Programa Nacional de Vigilancia y Control de la enfermedad.

La Junta estableció un área de seguridad de diez kilómetros alrededor de las explotaciones afectadas y restringió los movimientos de animales sensibles, salvo los destinados directamente al matadero. También se están realizando pruebas serológicas a todos los animales mayores de doce meses de las explotaciones incluidas en ese perímetro, además de encuestas epidemiológicas y estudios genéticos para determinar el origen del brote.

Los análisis han identificado el biotipo 1 de la bacteria, coincidente con el presente en Portugal. Según el consejero, los datos disponibles apuntan a que el foco extremeño estaría relacionado con los casos detectados al otro lado de la frontera y podría ser considerado secundario.

Los animales de las explotaciones confirmadas están siendo enviados de forma progresiva al matadero conforme existe capacidad para realizar el vaciado sanitario. La medida implica el sacrificio de todos los bovinos de las granjas afectadas, independientemente de que hayan dado positivo individualmente.

Indemnizaciones

La Junta indemnizará a los titulares de las explotaciones afectadas conforme a los baremos establecidos por el Ministerio de Agricultura. La explotación de 322 reses recibirá unos 186.000 euros, mientras que la de 122 animales percibirá alrededor de 72.000 euros. A estas cantidades se suma el valor obtenido por la carne, que el consejero cifró en unos 600 euros por animal.

El coste aumentará considerablemente si el laboratorio nacional confirma los otros dos positivos. Solo la explotación que cuenta con 1.989 cabezas podría generar una indemnización superior al millón de euros, según las estimaciones trasladadas por Agricultura.

García ha reconocido que las compensaciones no cubren necesariamente el valor de mercado de las explotaciones, pero suponen un apoyo económico relevante para los ganaderos. Ha recordado que, posteriormente, podrán acogerse a las ayudas autonómicas para la reposición de animales. "Ningún ganadero al que se le aplique un vaciamiento sanitario se va a quedar sin sus correspondientes indemnizaciones", ha apostillado

Un caso aislado de lengua azul

Junto a la situación de la brucelosis, Agricultura ha confirmado también un foco de lengua azul en una explotación ovina de Navalvillar de Pela. La sospecha se detectó el pasado 29 de julio y fue posteriormente confirmada por los laboratorios extremeños y por el Laboratorio Nacional de Referencia de Algete.

La explotación cuenta con 1.287 ovejas y cinco de ellas han resultado positivas al serotipo 8, sin que se haya registrado mortalidad. Los animales habían sido vacunados el pasado 3 de mayo frente al serotipo 3, pero no contra el 8. La vacunación es voluntaria y, según Agricultura, en ese momento había dosis disponibles frente a los distintos serotipos en la oficina veterinaria de Don Benito.

En este sentido, el consejero ha restado gravedad al episodio y ha destacado a evolución registrada en los últimos años. Extremadura contabiliza por ahora un único foco de lengua azul en 2026, después de los 440 registrados durante 2025 y de superar el millar en 2024.