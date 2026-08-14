Caravanas, tecno y 3.000 'raveros' transforman La Granja en una fiesta ilegal: "No hacemos daño a nadie"

La rave que desde la pasada noche ha transformado un paraje de La Granja se contempla de manera muy distinta dependiendo del lado desde el que se mire. Para algunos vecinos, la imagen resulta difícil de asimilar: miles de personas, caravanas, música tecno, puestos de venta y bañistas desnudos en un espacio que hasta hace unas horas utilizaban con normalidad. Para quienes han recorrido cientos o incluso miles de kilómetros para llegar hasta aquí, en cambio, el lugar es un punto más de encuentro dentro de un circuito de fiestas que atraviesa países y fronteras.

Este diario se ha adentrado este viernes en el recinto y sus inmediaciones para comprobar cómo se está viviendo sobre el terreno una concentración que la Guardia Civil cifra ya en más de 3.000 personas y alrededor de un millar de vehículos.

Piscina natural

Uno de los puntos donde más claramente se percibe el choque entre esas dos realidades es la piscina natural de La Granja, un espacio habitual de baño durante el verano que ahora ha quedado prácticamente integrado en el escenario de la rave.

Cedido

Sandra Robledo, vecina de la localidad, se ha acercado hasta allí movida por la curiosidad. Lo que se ha encontrado no era precisamente la estampa habitual. "He venido a la piscina natural de aquí para ver el ambiente, y me he ido asustada al ver a dos mujeres completamente desnudas", ha relatado.

Ricardo Zambrano, otro de sus usuarios, resume la sensación de desconcierto que se ha instalado entre parte de los vecinos. "Se han instalado aquí de la noche a la mañana", ha señalado. Entre los asistentes ha identificado a personas procedentes de Francia, Italia y Países Bajos, una presencia internacional que coincide con la multitud de matrículas extranjeras observadas desde primera hora.

"No hacemos daño a nadie"

Dentro del recinto, sin embargo, la percepción es muy diferente. La música tecno marca el ritmo de un espacio que se ha ido organizando en distintas zonas cubiertas por toldos, alrededor de las cuales se reparten caravanas, furgonetas y numerosos puestos.

En una de ellas, este diario ha hablado con un grupo de jóvenes franceses que ha llegado a Extremadura después de participar en otra rave en Portugal. Uno de ellos, que se expresaba en español, ha defendido el ambiente de la concentración.

"Ambiente sin conflicto"

"Hemos estado en una rave de Lisboa y ahora nos hemos venido aquí. El ambiente es estupendo y es un entorno muy agradable y sin conflicto, no hacemos daño a nadie", ha explicado.

Su testimonio refleja una realidad que ya se intuía por las matrículas repartidas por el paraje: para una parte de los participantes, La Granja forma parte de una ruta de encuentros que se suceden durante el verano en distintos puntos de Europa. De hecho, la mayor parte de los vehículos proceden de Francia.

Mientras fuera del recinto la principal preocupación está en cómo afectará la concentración al municipio durante los próximos días, dentro prevalece una sensación de normalidad. Los asistentes pasean entre las distintas zonas de música, comen, compran y permanecen junto a sus vehículos y caravanas.

Puestos llegados de Italia y otros puntos de España

La rave ha adquirido además una dimensión que supera la propia fiesta. En el interior han aparecido puestos de ropa, comida, bebida y productos artesanales, formando una pequeña zona comercial improvisada alrededor de la música.

Guardia Civil

Entre los vendedores se encuentran comerciantes llegados desde Italia, que han explicado que conocieron previamente la convocatoria y decidieron desplazarse hasta La Granja ante la previsión de una elevada asistencia.

No son los únicos. También se han instalado vendedores procedentes de diferentes puntos de España, algunos especializados en artículos artesanales de cuero. Responsables de uno de estos puestos han destacado la organización interna del encuentro y aseguran que detrás de la convocatoria habría aproximadamente tres organizaciones.

Primer detenido por la Guardia Civil

La convivencia de ambas realidades se produce además bajo un amplio dispositivo de seguridad. La Guardia Civil mantiene controles en las carreteras próximas para impedir el acceso de nuevos vehículos, aunque durante la jornada han continuado llegando personas a pie.

Puesto de Mando Avanzado de la Guardia Civil desplegado en La Granja. / Lucía Suárez

De hecho, la Guardia Civil ha detenido a un conductor de un vehículo participante en la fiesta porque, después de que los agentes le dieran el alto, hizo caso omiso y continuó la marcha. Tras realizar un seguimiento del vehículo, los agentes consiguieron detener su marcha y detuvieron a su conductor como presunto autor de los delitos de desobediencia a agentes de la autoridad, de resistencia a agentes de la autoridad y otro contra la seguridad vial por carecer de permiso de conducción.

Asimismo, durante el desarrollo del dispositivo se han formulado diversas denuncias administrativas a diferentes asistentes a la fiesta por distintas infracciones detectadas en materia de tenencia ilícita de drogas y de seguridad vial.

Posibilidad de incendios

A la vigilancia se han sumado además efectivos del Infoex por el riesgo de incendio. El terreno se encuentra especialmente seco y existe preocupación ante la posibilidad de que puedan realizarse lumbres en el interior de la concentración. La elevada presencia de personas y vehículos obliga a extremar la prevención ante cualquier conato.

Mientras tanto, La Granja afronta una situación desconocida para sus vecinos. Unos observan con inquietud cómo su piscina natural y el entorno de la romería se han transformado de un día para otro; los raveros, en cambio, hablan de tranquilidad, convivencia y buen ambiente. Dos formas de contemplar una misma concentración que, según han trasladado algunos asistentes, pretende permanecer instalada en el municipio hasta el próximo 18 de agosto.