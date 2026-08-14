La central, tras la renovación: "Es un reconocimiento al trabajo desarrollado por nuestro equipo de profesionales"

Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) considera que la decisión ministerial supone "un reconocimiento al trabajo desarrollado por el equipo de profesionales de CN Almaraz", así como al esfuerzo inversor realizado durante los últimos años.

La empresa ha reiterado a través de un comunicado su compromiso de seguir operando de forma segura, fiable y eficiente, manteniendo los estándares alcanzados por la instalación. CNAT asegura que estos parámetros sitúan a Almaraz "entre las mejores centrales del mundo", de acuerdo con las evaluaciones de la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares (WANO).

Más del 7% de la electricidad consumida en España

La compañía define la Central Nuclear de Almaraz como una "infraestructura esencial" y cifra su producción en más del 7% de la electricidad consumida en España. Según los datos difundidos por CNAT, esa aportación energética equivaldría al consumo de 4 millones de hogares.

El peso de la instalación también se refleja en el empleo. CNAT señala que en torno a 4.000 personas trabajan en y para la central nuclear dentro de su zona de influencia, una cifra a la que se añaden otras 1.200 personas durante cada periodo de recarga.

El impacto económico de Almaraz en Extremadura

La empresa sostiene que la instalación constituye el motor socioeconómico de su entorno y la sitúa entre las mayores industrias de Extremadura. En su nota informativa, CNAT destaca la generación de puestos de trabajo estables y de alta cualificación, además del efecto tractor que la actividad de la planta ejerce sobre otras industrias y empresas vinculadas a su funcionamiento.

Almaraz se encuentra, según CNAT, en el nivel 1 de excelencia de la industria nuclear en la clasificación de WANO. La compañía añade que la central está sometida a un sistema de control que incluye auditorías internas y evaluaciones externas independientes.

Una inversión anual de 50 millones de euros

CNAT cifra en 50 millones de euros anuales los recursos destinados a la mejora, actualización y modernización de los equipos de la Central Nuclear de Almaraz. A partir de estas inversiones, la compañía afirma que la planta se encuentra "en las mejores condiciones técnicas para seguir operando".

Como referencia, la compañía menciona la central estadounidense de North Anna, en Virginia, considerada la instalación "gemela" de Almaraz. CNAT destaca que esta planta ha obtenido una licencia de operación durante 80 años, un horizonte muy superior al que actualmente contempla la autorización concedida a la central extremeña.

La continuidad de Almaraz y la política energética europea

CNAT encuadra la continuidad de la central hasta junio de 2030 dentro de la estrategia energética de la Unión Europea y sostiene que el mantenimiento de las centrales nucleares en funcionamiento contribuye a garantizar la seguridad y autonomía energética europea. Defiende además el papel de la energía nuclear como una fuente firme y síncrona para la red eléctrica continental.