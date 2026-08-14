Famosos
Colate, en las fiestas de un pueblo extremeño: así está siendo su agosto
Colate Vallejo-Nágera estrecha su vínculo con Extremadura mientras disfruta como un herrereño más de la feria de Herrera del Duque
Colate Vallejo-Nágera está viviendo un verano muy extremeño. El empresario y presidente del Club Deportivo Badajoz aprovechó esta semana para desplazarse hasta Herrera del Duque, en La Siberia, donde ha disfrutado de algunos de los principales actos de las ferias de agosto del municipio, que se están celebrando estos días.
El miércoles, Colate asistía al partido amistoso que enfrentó al conjunto blanquinegro con la SP Herrera, un encuentro que terminó con una contundente goleada del Badajoz por 0-9. El empresario estuvo acompañado por Javier Peña, director general y deportivo del club y natural de la localidad, quien ha ejercido de anfitrión durante su estancia.
Cercano, simpático y muy abierto, Colate no tardó en integrarse en el ambiente festivo. Durante su visita se fotografió con numerosos vecinos y disfrutó de algunos de los rincones gastronómicos de la zona, entre ellos el restaurante Tierra y Agua, situado en la playa de Peloche.
Su agenda extremeña continuó este jueves con una cita taurina. Colate asistió al XIV Certamen de Novilladas Trofeo Diputación de Badajoz, en el que participaron los alumnos Cristian Restrepo, Manuel Férbola y Joao Mexía. El festejo, retransmitido por Canal Extremadura, permitió además ver en varias ocasiones al empresario en pantalla, e incluso fue protagonista de uno de los momentos de la tarde cuando se le brindó un toro.
Tributo a Fito
Ya por la noche, Colate continuó con su inmersión en las fiestas de Herrera del Duque y asistió al concierto de Corazón Oxidado, banda tributo a Fito & Fitipaldis. El empresario estuvo relajado, sonriente y disfrutando de la celebración como un vecino más.
Este desembarco festivo en Extremadura llega pocos días después de que Colate tuviera que despedirse de su hijo Nicolás, que ha viajado a Miami a reunirse con su madre, Paulina Rubio. Una situación personal que hace especialmente llamativas estas imágenes del empresario disfrutando de unos días de desconexión.
Su presencia en Herrera del Duque refuerza la conexión que Colate está construyendo con Extremadura a través del Club Deportivo Badajoz, una relación que va más allá del terreno deportivo y que estos días le ha llevado a vivir las fiestas de la localidad pacense como uno más.
- Muere la joven de 22 años herida en el accidente de Tejeda de Tiétar
- Así lo hemos contado | Extremadura se queda en penumbra durante un minuto por el eclipse
- Un buscador de oro sorprende con las pepitas que encuentra en un río de Extremadura
- En estado grave un hombre tras sufrir un ahogamiento en la piscina natural de La Granja
- Jesús Sellers: 'Las piscinas naturales del norte de Extremadura son lugares que tengo que pisar al menos una vez cada verano
- Estabilizado el incendio en Navalmoral de la Mata que obligó a cortar un carril de la A-5
- Extremadura permitirá la construcción de viviendas en locales comerciales y VPO en suelo terciario
- La Junta de Extremadura respalda las palabras de Fernández Calle sobre la devolución de menores como 'una posibilidad en el futuro