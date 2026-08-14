Colate, en las fiestas de un pueblo extremeño: así está siendo su agosto

Colate Vallejo-Nágera está viviendo un verano muy extremeño. El empresario y presidente del Club Deportivo Badajoz aprovechó esta semana para desplazarse hasta Herrera del Duque, en La Siberia, donde ha disfrutado de algunos de los principales actos de las ferias de agosto del municipio, que se están celebrando estos días.

El miércoles, Colate asistía al partido amistoso que enfrentó al conjunto blanquinegro con la SP Herrera, un encuentro que terminó con una contundente goleada del Badajoz por 0-9. El empresario estuvo acompañado por Javier Peña, director general y deportivo del club y natural de la localidad, quien ha ejercido de anfitrión durante su estancia.

Colate, en el centro, con Fernando Cano, presidente de la SP Herrera, y Javier Peña, director general del Badajoz / Club Badajoz

Cercano, simpático y muy abierto, Colate no tardó en integrarse en el ambiente festivo. Durante su visita se fotografió con numerosos vecinos y disfrutó de algunos de los rincones gastronómicos de la zona, entre ellos el restaurante Tierra y Agua, situado en la playa de Peloche.

Su agenda extremeña continuó este jueves con una cita taurina. Colate asistió al XIV Certamen de Novilladas Trofeo Diputación de Badajoz, en el que participaron los alumnos Cristian Restrepo, Manuel Férbola y Joao Mexía. El festejo, retransmitido por Canal Extremadura, permitió además ver en varias ocasiones al empresario en pantalla, e incluso fue protagonista de uno de los momentos de la tarde cuando se le brindó un toro.

Colate con María del Mar Aguilera, propietaria del restaurante Tierra y Agua de Peloche / RRSS

Tributo a Fito

Ya por la noche, Colate continuó con su inmersión en las fiestas de Herrera del Duque y asistió al concierto de Corazón Oxidado, banda tributo a Fito & Fitipaldis. El empresario estuvo relajado, sonriente y disfrutando de la celebración como un vecino más.

Colate con Javier Peña en el tributo a Fito. / Cedida

Este desembarco festivo en Extremadura llega pocos días después de que Colate tuviera que despedirse de su hijo Nicolás, que ha viajado a Miami a reunirse con su madre, Paulina Rubio. Una situación personal que hace especialmente llamativas estas imágenes del empresario disfrutando de unos días de desconexión.

Su presencia en Herrera del Duque refuerza la conexión que Colate está construyendo con Extremadura a través del Club Deportivo Badajoz, una relación que va más allá del terreno deportivo y que estos días le ha llevado a vivir las fiestas de la localidad pacense como uno más.